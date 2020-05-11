携手稳住外贸订单（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

熊谷加世工人在仓库出货。

本报记者 王明峰摄

海外订单下滑、物流运输不畅，疫情对我国外贸进出口造成较大影响。稳住外贸外资基本盘，增强经济发展动力，是眼下各地各部门的一项重点任务。

优化审批流程、加强服务保障、畅通交通物流……在许多地方，一系列政策举措的出台，为4月份外贸进出口有所好转提供了有力支撑。

——编 者

广西凭祥——

打通堵点 通关提速

本报记者 庞革平

5月9日14时50分，一辆装着电子类产品的货车驶进广西凭祥综合保税区，在园区代驾司机防控点停靠，在货代员余继勇的引导下，广西捷递供应链管理有限公司固定的代驾司机杨万初经过核实申报信息、领取牌号，驾车来到友谊关疫情防控点进行体检。大约1个小时后，杨万初驾车抵达越南友谊口岸，顺利通关。

一个多月前，这里却是另一番场景。“受疫情影响，物流受阻。”杨万初说，这影响的不仅仅是时间和经济效益，更大大增加了重点货物生鲜水果的损耗。

疫情期间，做好防控工作是底线。为此，友谊关口岸出入境车辆均由中越双方固定驾驶员提供代驾服务。在友谊关口岸、接驳货场、定点酒店每日转运驾驶员约700人次。

“为了确保疫情防控到位，只要从事边境贸易就必须接受定期核酸检测和体检，并且到指定隔离点入住，凭祥本地人也不许回家。”凭祥市委书记、凭祥综合保税区党工委副书记杨亚俊说，在一系列措施的保障下，凭祥市实现了通关零延时、人员零感染、疫情零输入（出）的“三个零”工作目标。

而在优化通关效率方面，为分流口岸车流，凭祥市启用了友谊关口岸左辅山通道，专门验放中越返程空车，每天增加通关车辆400辆次。

与此同时，友谊关海关实施“两步申报”改革。“改革将原来的一次申报分为概要申报和完整申报，企业仅凭提单的主要信息，就可完成概要申报并提离货物。”友谊关海关关长李伟丰说，此前一些企业反映越南、泰国的原产地证或植物检疫证书还未出具并送达到口岸的时候，货物就已经来到边境，导致货物通关等待等问题，“两步申报”则很好解决了这些问题。

“据海关统计，今年1—4月，友谊关海关进出口货运量96.04万吨。其中3月份货值218.6亿元，同比增长14.9%；最高一天出入境车辆达到1536辆次。”李伟丰说。

四川成都——

政企联动 畅通产销

本报记者 王明峰

在四川成都高新区西区，成都熊谷加世电器有限公司的自动焊接机器人生产线上，工人们戴着口罩有条不紊地忙碌着，组装、测试、调试、封装，一气呵成。

“这些都是单枪自动焊接机器人，国外市场很认可，今年以来主要出口泰国、俄罗斯和阿联酋，一季度出口额达28.5万美元。”公司营销负责人龙宜林介绍说。

不过，新冠肺炎疫情还是给企业拓展海外业务带来了不小的影响。“以前推广业务都是去所在国参加展会、拜访客户，或者走访行业协会，现在只能通过网络回访客户。”熊谷加世国际贸易部主任李山说。

宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司是成都高新综合保税区内的一家外资企业。公司关务负责人龚国柱介绍，由于生产所需原材料依赖进口，供应商散布全球，为防止供应链断掉，正在寻找替代资源。

在企业主动调整适应形势的同时，政府也在全力稳住外贸基本盘。

针对受疫情影响国际航线紧张等情况，成都海关第一时间为企业办理报关单修撤业务，落实专人跟进协调跨关区通关业务，保证企业及时出货。区内一家重点企业反映，出境货运飞机难以订到舱位，导致大量急料积压。为此，锦城海关启用“客带货”通关模式，取得了“当日查验，当日放行，当日登机，当日抵达”的效果，保障企业全球供应链通畅。

目前，成都在确保10条全货机航线“不停航”稳定运行的同时，还积极组织国际全货运包机运输。自2月7日以来，先后有15条国际客运航线开展货运服务业务，每周50班，全力保障高效的空中货运通道畅通。

在政府与企业的联动协同下，成都外贸进出口在受到疫情影响的背景下，依然取得了亮眼的成绩。

成都海关数据显示，今年前4月，成都外贸进出口总值2016.6亿元，增长20.3%。其中，成都高新综合保税区进出口总值1539.7亿元，增长23.4%。

江西进贤——

防疫物资 加速出口

本报记者 朱 磊 王 丹

走进江西省南昌市进贤县的医疗器械产业园，工人们手不停歇，正将一包包口罩码放整齐、分批装箱。“4月已生产口罩1000万只以上，基本全供出口，对意大利已供货3次共计180万只。”江西锦胜医疗器械集团有限公司董事长邹绍华说。

今年一季度，江西省外贸进出口增速数据亮眼。而这其中，随着海外防疫物资的需求激增，防疫物资出口成为江西省外贸出口新的增长点。以南昌市口罩出口情况来看，由3月18日的68万只增加到目前的3824.34万只。截至5月8日，南昌市防护物资企业直接报关出口金额达2106.7万美元。

尽管海外市场潜力巨大，但防疫物资的出口与其他产品相比却有着更高的门槛。“想要将医疗防护用品出口到国外，必须具备医疗器械资质认证和外贸资格认证。为此，我们采取相关措施，最大程度地服务企业。”进贤县商务局协调统计科主任陈志超表示。

“疫情期间，我们专门在县信访窗口特设办事窗口为企业办理外贸资质手续。”进贤县商务局副局长张亚琼称。商务部网站注册、营业执照通过后，填写外贸进出口备案表，再联系南昌市青山湖海关，2—3个工作日即可办妥。

“我们已订购110台口罩机和部分熔喷布原材料，工人预备24小时不间断投入生产。”进贤县洪达医疗器械有限公司董事长王辉向记者介绍说，仅5月一个月，公司就有超过500万美元的预付订单，而国际市场上的询单已超过2000万美元，若投产交付顺利，5月便可完成去年整年出口目标。

4月26日，为推动工业领域消费扩容提质，江西继续提出了22条促进工业领域消费扩容提质稳定工业增长政策措施，其中就包括大力支持N95口罩、医用防护服等重点产品对接国际标准，积极申请欧盟、美国和东南亚等出口资质认定，开拓境外市场。

与此同时，由于出口订单的增长，南昌本地的医疗器械生产企业都加足马力、转产扩能，以满足国际市场需求。

天津滨海新区——

跨境电商 持续增长

本报记者 靳 博

位于天津滨海新区的网易考拉海购跨境仓库内，快递车辆有序装车，物流分拣线上的工作人员正在快速作业。“一段时间以来，市场对洗手液、体温计、食品等民生消费物资需求激增，这是公司第一次春节不打烊连续作业。”考拉海购华北运营华北分拨中心负责人崔俊杰说。

天津经济外向程度高，受疫情影响的外贸企业不少。一位企业负责人告诉记者，为保住外贸订单，不少企业纷纷转战跨境电商。“最近一段时间，订单数量反倒增加了。”这位企业负责人表示，“春节前后，我们判断电商业务会迎来较大增长，2月份的时候就和国内工厂联系，加大了外销产品的采购力度。”

“公司一季度单量比去年翻倍。”百世物流天津分公司总经理尹学东说，作为菜鸟网络跨境电商业务在天津的地面服务商，百世公司负责了包含仓储、分拣、关务以及快递业务在内的全流程服务。“目前，保税区内5万平方米的全品类库正在紧张建设当中，这也是我们在北方的最大单体库。”

疫情期间，天津海关结合天津同时具备海、空港的区位优势，创新提出海运出口转关模式，打通空港—海港联运通道。“现在国内的货物以空运、陆运等方式运输到空港集散基地后，可以集中装箱通过海运渠道出口。”天津海关行邮监管处副处长赵瑞洁说。

为降低企业成本，天津还实现了海关、电商企业和生产企业三方联动，共同推进海关溯源二维码标签管理升级，将原有需单独加贴在每个物品上的二维码标签改由在快递面单上直接打印。数字化手段减少了原有流程溯源二维码逐个人工粘贴的环节，每笔订单至少节约10秒人工操作时间。

数据显示，今年一季度，在跨境物流和供货渠道受疫情影响的情况下，天津跨境电商继续保持快速增长态势，跨境电商进口申报订单和货值同比分别增长37.1%、18.7%。其中，滨海新区跨境电商进出口申报订单达720多万单，同比增长40%；货值10亿多元，同比增长20%。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 08 版）

(责编：马昌、岳弘彬)