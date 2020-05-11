塑造品牌格局 锤炼百年企业

格力电器总部。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，纠结于短期的损失是没有用的，最重要的是要有战胜困难的信心和勇气。从长远来看，我们高质量发展的方向不会变，打造品牌强国的决心不会变。
得益于长期坚持自主研发核心科技，格力电器以科技助力抗疫。武汉建设雷神山、火神山医院时，格力新风空调凭借全球独创的“双向换气”技术为病房换新风；居家抗疫期间，格力杀病毒空气净化器守护家庭呼吸健康；复工复产阶段，格力历时55天研发出的可杀新冠病毒的“猎手”系列空气净化器守护企业、医院、学校、电梯等场所。
“危”与“机”并存，正是锻造中国品牌的“磨刀石”，是中国品牌锤炼韧性、提升“硬核度”的好机会。党的十八大以来，国家高度重视自主品牌建设，明确提出要推动“中国产品向中国品牌转变”，并设立“中国品牌日”，帮助自主品牌获得更多的曝光度和知名度，提升竞争力和发展力，打造品牌格局，培养更多“百年企业”。
但是，塑造品牌格局更需要强劲的实力作为支撑，这对企业的创新、质量、诚信、社会责任等提出了更高的要求。
自主创新是中国品牌走出去的关键，也是我国产业向高端化转型的重要一步。仅仅依靠购买、引进技术获得发展，无异于将“命脉”拱手让人，生存尚存风险，品牌的树立更无从谈起。只有加强创新，真正让产品具备核心竞争力，才能锻造品牌张力。另一方面，质量是品牌获得尊重的基础。此外我们还要讲诚信，诚信经营才是真正对消费者负责，才能真正实现共建、共享、共创、共赢。
当前我国正处在经济转型的关键时期，叠加疫情的突发性影响，品牌建设变得更迫切。我们将兼修内外实力，在“让世界爱上中国造”的格局中，为缔造格力百年企业的目标不懈奋斗。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】