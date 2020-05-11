塑造品牌格局 锤炼百年企业

格力电器总部。

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面对突如其来的新冠肺炎疫情，纠结于短期的损失是没有用的，最重要的是要有战胜困难的信心和勇气。从长远来看，我们高质量发展的方向不会变，打造品牌强国的决心不会变。

得益于长期坚持自主研发核心科技，格力电器以科技助力抗疫。武汉建设雷神山、火神山医院时，格力新风空调凭借全球独创的“双向换气”技术为病房换新风；居家抗疫期间，格力杀病毒空气净化器守护家庭呼吸健康；复工复产阶段，格力历时55天研发出的可杀新冠病毒的“猎手”系列空气净化器守护企业、医院、学校、电梯等场所。

“危”与“机”并存，正是锻造中国品牌的“磨刀石”，是中国品牌锤炼韧性、提升“硬核度”的好机会。党的十八大以来，国家高度重视自主品牌建设，明确提出要推动“中国产品向中国品牌转变”，并设立“中国品牌日”，帮助自主品牌获得更多的曝光度和知名度，提升竞争力和发展力，打造品牌格局，培养更多“百年企业”。

但是，塑造品牌格局更需要强劲的实力作为支撑，这对企业的创新、质量、诚信、社会责任等提出了更高的要求。

自主创新是中国品牌走出去的关键，也是我国产业向高端化转型的重要一步。仅仅依靠购买、引进技术获得发展，无异于将“命脉”拱手让人，生存尚存风险，品牌的树立更无从谈起。只有加强创新，真正让产品具备核心竞争力，才能锻造品牌张力。另一方面，质量是品牌获得尊重的基础。此外我们还要讲诚信，诚信经营才是真正对消费者负责，才能真正实现共建、共享、共创、共赢。

当前我国正处在经济转型的关键时期，叠加疫情的突发性影响，品牌建设变得更迫切。我们将兼修内外实力，在“让世界爱上中国造”的格局中，为缔造格力百年企业的目标不懈奋斗。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 11 版）

(责编：马昌、岳弘彬)