加快科技创新 推动转型升级

格兰仕微波炉智能制造生产线。

资料图片

突如其来的新冠肺炎疫情，给我国经济发展带来巨大的冲击，制造业的转型升级也面临新的挑战。“推动经济高质量发展迈出更大步伐”是对我们提出的新要求、新目标。应对疫情挑战，给我国制造业加快科技发展、推动高质量转型升级带来了新的机遇。

技术是企业高质量发展的底气。金链银链不如产业链，企业要真正掌握自己的命运，关键在于掌握核心产业链上的核心科技。格兰仕在参与全球分工合作的过程中十分注重“以我为主”，力争在分工过程中提升技术实力、补齐自我短板。疫情期间，北美地区全品类格兰仕前几个月增长了8.9%。

正是得益于全产业链经营释放的抗风险效应，格兰仕能在一季度“扛”住风险、逆市上扬。技术创新是企业成长的核心动力，拥有过硬科技水平的企业能够有力面对各种外部挑战，进而在全球产业链分工中占有更加重要的地位。

发展是应对困难的最好武器。推动高质量发展不会因为突如其来的疫情而中断或延迟。当前，格兰仕各个科技项目没有因为疫情而延缓进程，世界级开源芯片城项目加速推进，Galanz+智慧家居生态体系进一步完善……只有坚持做好自己的事，牢牢把握发展主动权，用科技赋能产业链再造和价值链提升，才能奋力实现更高质量的发展。

人才是科技转型的重要支撑。推动企业高质量转型发展，必须推动高质量人才队伍建设。尤其是在就业压力增大的当下，企业更应该在保障自身平稳发展的同时为稳就业贡献积极力量，在响应国家号召的同时吸纳人才，为高质量发展蓄力。

2020年是格兰仕加速向科技型企业转型发展的关键年。在全产业链深入推进制造智能化、产业信息化基础上，格兰仕将继续推动集成电路、芯片设计、边缘计算等高新技术与智能家居融合发展，坚持以科技创新助力高质量发展，实现品牌高质量发展的新跨越。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 11 版）

(责编：马昌、岳弘彬)