坚持技术创新 服务百姓生活

趣头条公司一角。

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作为一家移动内容平台，趣头条的品牌初心正如其名，是持续为百姓提供充满乐趣的线上内容，让百姓生活更有生趣、更有滋味、更加美好。

美好生活的需要不仅在于物质层面，更需要精神文明的发展。在信息时代，大多数人的学习、娱乐、沟通和信息获取都通过互联网来实现。然而城乡之间、东西部之间、发达地区和欠发达地区之间，人民群众所能够享受到的信息服务还有明显差异。

趣头条通过持续创新的产品和服务，让人民群众看到更多好内容。无论身处城市或者乡村，用户只要能连接互联网，就可以获得同样的信息服务，感受同样的生活乐趣。在疫情防控中，趣头条让用户准确获取权威、及时的疫情动态，从而有效缓解焦虑情绪；让用户观看有趣、正能量的视频内容，从而坚定战胜疫情的信念。线上内容的价值不仅体现在对群众心理的支撑，还体现在对幸福感和获得感的正确引导与感知。

在趣头条上，用户看到的就是美好生活本身。非遗传承人在趣头条展现各种传统文化手艺，专业医生下班后在趣头条为病人解答健康问题，电台主持人在趣头条与年轻人交流情感问题……趣头条搭建的内容平台，让人与人之间产生了“非接触”的链接，而其中所传递的乐趣和幸福感格外真实。

经过一次次的口碑传播，趣头条的品牌形象日渐丰满，品牌价值日益丰富。品牌形象是产品影响力在用户内心的投射，这种影响力不是一句空话，而是产品给用户生活切实带来的帮助，大家愿意用、喜欢用、离不开。而品牌价值则是企业正面形象通过长期积累所沉淀下来的影响力和信任感。

未来，趣头条将继续坚守品牌初心，坚持技术创新，发挥担当使命，努力让线上内容满足人民美好生活的需要，努力让更多中华优秀传统文化“活”起来，融入百姓的日常生活，做出力所能及的贡献。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 11 版）

(责编：马昌、岳弘彬)