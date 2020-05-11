践行品牌责任 解决社会刚需

什么是好品牌？我认为好品牌既要有核心技术和巨大市场，更要能够真正解决社会刚需，创造出巨大的经济效益和社会效益，传递企业的社会价值和社会责任。
今年，突如其来的新冠肺炎疫情改变了很多人的生活轨迹。疫情在考验每一个人的同时，也考验着企业的应变能力和履行社会责任的能力。
疫情防控期间，我们的智医助理AI辅诊系统赋能基层医疗，3秒可完成一例患者的新冠肺炎辅助诊断；AI线上教学平台保障“停课不停学”，先后在湖北、安徽等21个省份的6500余所中小学提供人工智能教育产品和服务；还在安徽省政务服务平台开发了“安徽健康码”服务，加强疫情溯源和监测……我们充分发挥人工智能技术优势，积极投入抗疫战，践行民族科技品牌应有的社会责任。
在这个过程中，我们也越来越深刻地感受到，人工智能发展一定要以解决社会刚需为出发点。新型基础设施建设的推进，将大大加快人工智能应用落地的速度，助力社会进步与产业升级。
2019年全国两会上，我曾建议加快确立人工智能作为新型基础设施建设的重点投资方向。过去几个月，我们看到人工智能在基层医疗、教育教学、城市治理等多个领域凸显特殊价值。以在线教学为例，通过科大讯飞教育云平台，来自安徽各个地市的近800万名中小学师生都能享受到公平高质量的教育教学资源，有助于化解疫情下的开课难题。
如何更好地发挥人工智能在新基建中的重要作用，让人工智能技术更好地同大数据和互联网结合起来，进而不断打磨产品，满足社会刚需，将成为科大讯飞下一步产业发展的战略方向。
我们认为，品牌是企业为社会创造价值和承担责任的体现。作为人工智能行业领军品牌，科大讯飞坚持把人工智能技术应用在各行业与领域，促进新型基础设施建设的步伐，服务客户、成就客户，用人工智能赋能更多行业，创造美好生活。
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