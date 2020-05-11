发挥科技优势 助力复工复产

中国银联大厦。

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疫情防控形势催生出线上线下进一步融合发展的新业态、新模式。中国银联及时捕捉市场需求变化，推动数字化支付深入应用到商旅、公共交通、消费等各领域，兼顾复工复产复市的需要，同时探索“在线新经济”的新方向。

中小微企业是保证产业链、供应链畅通的重要环节，也是复工复产过程中压力较大的企业群体。中国银联积极响应人民银行关于金融支持小微企业复工复产的号召，实行小微商户银联二维码收款手续费补贴专项活动。携手24家银行、银联商务、拉卡拉等收单机构和收钱吧等近20家服务商，按照交易金额2‰的比例对符合活动要求的小微商户小额交易进行手续费返还，并优先将餐饮、零售等商户纳入其中。面向疫情重点地区和重点主体，银联送上了减免取现手续费和服务手续费优惠等系列暖心服务，成效显著。

为配合拉动内需，银联联合各地政府及商业银行共同出资逾5亿元通过云闪付APP发放消费券，涉及餐饮、百货、商超等多种日常消费。为有效支持消费回补，银联积极优化各行业场景“支付+开票”的一站式服务体验，升级优化云闪付APP数字发票服务，助力商户和消费者无接触快速开票，已实现1520万户商户扫码开票，其中120万户商户可开具电子发票，广受好评。

为助力用户放心出行，银联移动支付已覆盖长三角范围内10城地铁与42城公交，其中长三角生态示范区“两区一县”5条城际公交线路可使用云闪付APP乘车。同时，云闪付APP在347个城市上线了“无接触酒店”查询，支持6300家酒店的“无接触酒店”查询与预订，助力入住等环节的无接触支付，提供安心入住服务。

此外，银联与数字健康平台“微医”开展合作，为全球持卡人推出全球抗疫平台银联专属页面，提供全球疫情实时数据查询、免费在线咨询服务、《新型冠状病毒感染的肺炎防治知识手册》中英双语版等服务，已累计服务超过300万人次。

随着复工复产复市稳步推进，中国银联将坚持“支付为民”的初心，不断发挥金融科技优势，努力探索更全方位、高质量的数字化支付服务。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）

(责编：马昌、岳弘彬)