提供优质服务 彰显品牌价值

广州保利天幕广场。

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辽宁保利海德公园物业服务中心的安防班长白永，近日有了个新称呼：买菜一哥。

新冠肺炎疫情防控中，白永以安防班长身份工作在社区疫情防控第一线，除了做好安全防控外，还主动帮助业主解决实际困难。自社区封闭管理以来，他发现业主买菜不方便，就主动承担起为业主买菜送菜的任务。在零下20多摄氏度的天气中，白永每天至少要跑五六趟。几天过后，平时家务做得不多的他，竟变成了挑选蔬菜的能手：什么样的萝卜水分更多、什么样的土豆没有黑心，白永都了如指掌。

疫情防控期间，保利物业所服务的600多个小区，每天有近万名物业人员坚守岗位。除了做好分内职责，物业人员还提供送货、代买等暖心服务。“作为服务型企业，好物业的标准只有一个，就是为客户提供有价值的服务。”保利物业发展股份有限公司党委书记黎家河认为。

不只是保利物业在行动，面对疫情，保利发展控股旗下的各板块均在发力：保利健投在运营的7家养老机构，对员工进行防疫培训，严格实行临时封闭管理；保利商业对旗下22个购物中心入驻商户减免春节期间部分租金；保利酒店对2月1日至29日预订入住的订单，提供免费退改服务；保利公寓免除武汉地区长租门店1月31日至2月14日的房屋租金与管理费。

“服务，是我们企业一直倡导的价值理念。抗击疫情，让我们的品牌价值在服务中进一步彰显。”保利发展控股董事长宋广菊表示。保利发展控股旗下的所有板块都遵循品牌标识合一、服务理念合一以及反馈合一，在“美好有你”大服务战略之下形成了多元服务品牌体系，在物业、商业、酒店管理、健康、教育等产业领域联动传达了一致性的服务品质承诺，为客户提供美好生活的服务体验。

不久前，保利发展控股发出“2020美好更好”的品牌宣言，为人们全景勾画出“不动产生态发展平台”的生活服务蓝图，彰显保利持续致力于与客户美好生活同行的品牌愿景。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）

(责编：马昌、岳弘彬)