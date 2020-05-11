人民网>>财经

保利发展控股

提供优质服务 彰显品牌价值

本报记者  李林宝

2020年05月11日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　广州保利天幕广场。
　　资料图片

　　辽宁保利海德公园物业服务中心的安防班长白永，近日有了个新称呼：买菜一哥。

　　新冠肺炎疫情防控中，白永以安防班长身份工作在社区疫情防控第一线，除了做好安全防控外，还主动帮助业主解决实际困难。自社区封闭管理以来，他发现业主买菜不方便，就主动承担起为业主买菜送菜的任务。在零下20多摄氏度的天气中，白永每天至少要跑五六趟。几天过后，平时家务做得不多的他，竟变成了挑选蔬菜的能手：什么样的萝卜水分更多、什么样的土豆没有黑心，白永都了如指掌。

　　疫情防控期间，保利物业所服务的600多个小区，每天有近万名物业人员坚守岗位。除了做好分内职责，物业人员还提供送货、代买等暖心服务。“作为服务型企业，好物业的标准只有一个，就是为客户提供有价值的服务。”保利物业发展股份有限公司党委书记黎家河认为。

　　不只是保利物业在行动，面对疫情，保利发展控股旗下的各板块均在发力：保利健投在运营的7家养老机构，对员工进行防疫培训，严格实行临时封闭管理；保利商业对旗下22个购物中心入驻商户减免春节期间部分租金；保利酒店对2月1日至29日预订入住的订单，提供免费退改服务；保利公寓免除武汉地区长租门店1月31日至2月14日的房屋租金与管理费。

　　“服务，是我们企业一直倡导的价值理念。抗击疫情，让我们的品牌价值在服务中进一步彰显。”保利发展控股董事长宋广菊表示。保利发展控股旗下的所有板块都遵循品牌标识合一、服务理念合一以及反馈合一，在“美好有你”大服务战略之下形成了多元服务品牌体系，在物业、商业、酒店管理、健康、教育等产业领域联动传达了一致性的服务品质承诺，为客户提供美好生活的服务体验。

　　不久前，保利发展控股发出“2020美好更好”的品牌宣言，为人们全景勾画出“不动产生态发展平台”的生活服务蓝图，彰显保利持续致力于与客户美好生活同行的品牌愿景。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved