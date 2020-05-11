做好对口帮扶 传递温暖幸福

华夏幸福整村建设的河北涞源金家井乡十八盘幸福新村。

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“现在大家都住上了新房，日子一天比一天好。”从年久失修的土房、石房搬进温暖安全的新家，河北省涞源县大山里的村民对未来充满了希望。

涞源地处太行山深处，交通闭塞，资源匮乏，产业薄弱，不少偏远村落的村民居住条件艰苦。2017年，华夏幸福对口帮扶涞源县，以整村搬迁安置、危旧房屋改造、基础设施建设、光伏产业扶贫为抓手，助力当地群众脱贫。

如今，在整村重建的十八盘、斜山、下老芳等5个幸福新村里，近千户贫困群众住进了明亮、安全的新家；65个村的上千名群众住上了危房改造后的新屋。华夏幸福帮助完善了村里的交通设施，修建了村民文化娱乐场所，丰富了村民的业余文化生活。在曾经“栽树不结果、种地不打粮”的荒坡上，新建的21座村级光伏扶贫电站实现并网发电，覆盖了106个贫困村，让贫困群众有了稳定的收入来源。3年来，华夏幸福通过实实在在的帮扶措施，把温暖送进贫困群众家中，把幸福传递到百姓心里。

新冠肺炎疫情防控中，华夏幸福全力守护员工、客户和项目安全，共向湖北等地捐款累计3400万元，并捐赠大量防疫物资。同时，开展医护人员关爱行动，应届生优先招聘武汉高校及抗疫一线医护人员子女。

幸福基业物业在全国近60个产业新城开展24小时服务，市政物业团队严格落实各项防控措施，园区物业团队协助入驻企业做好安全防疫，社区物业守护138个住宅小区32万业主平安。产业新城商业对所有在营商户实施一个月租金减半。

“人在哪里，志愿服务就指向哪里！”嘉善产业新城的30多名“幸福志愿者”组成志愿服务小组在嘉善高铁南站进行了为期两个月的志愿服务；固安志愿者筹资60余万元，用于一线工作人员安全防护。

各地陆续复工复产后，华夏幸福协助入园企业做好复工复产防疫管理，并根据企业需求提供多样化的产业服务。同时，启动项目“云签约”，有效促进多地项目开工，助力区域经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）

(责编：马昌、岳弘彬)