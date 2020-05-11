坚守工匠精神 打造金字招牌

太钢集团研发生产的钢铁精品。

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厚度仅为一张A4纸的1/4，可以承受连续20万次的翻折……2018年年初，经过711次试验，0.02毫米的超薄不锈钢精密箔材在山西太钢不锈钢精密带钢有限公司研发成功，被人们形象地称为“手撕钢”。这项工艺技术，在我国自主研发之前，一直被国外少数企业垄断。

为了突破长期依赖进口的“卡脖子”局面，2016年以来，太钢精密带钢研发团队攻克175个设备难题、452个工艺难题，实现了一系列关键工艺和生产制造技术的重大突破，成功生产出厚度0.02毫米、宽度600毫米的不锈钢精密带材，质量达到国际领先水平，太钢集团也因此成为可批量生产宽幅超薄不锈钢精密带钢的企业。

成功的背后，是太钢精密带钢研发团队一直坚持的一丝不苟、精益求精的工匠精神。而这样的工匠精神，也体现在太钢日常生产和管理的方方面面。

“双精度”是被太钢人时时挂在嘴边的一个词。一是设备的功能精度。高质量的产品，离不开高水平的设备。为了设备功能精度达标，太钢创建设备精度控制点94个，同时，突破设备功能瓶颈，新增设备功能38项，硬是一点点把世界顶级设备的功能精度提高到最优；二是工艺技术操作的精度。太钢推行“操检合一”，将操作人员、设备点检维修人员和管理人员的绩效捆绑起来，与收入挂钩考核，推动全员围绕质量同向发力，在3年时间里，先后健全工艺技术精度控制点137个，消除影响因素68个，实现了高端产品质量的稳定可控。

“双精度”的管理模式带出了一批技能高手，熟练轧制“手撕钢”的大工匠吴琼、质量检测高手廖席、超硬料研发团队领头人杨星、磨辊能人韩晓东……这些工匠，为太钢技术的创新和产品质量的保证提供了人才支持。

如今，太钢的不锈钢精密带材正以超群的强度、精度、光洁度，在航空航天、军工、核电、高端电子、家电、精密机械加工等高端制造行业中得到日益广泛的应用，成为我国尖端工业制造的一张“金字招牌”。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）

(责编：马昌、岳弘彬)