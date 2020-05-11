第二届“国货发光”传播项目启动

本报北京5月10日电 （记者钱一彬）在第四个中国品牌日到来之际，由人民日报社发起，人民日报文化传媒有限公司、快手主办的2020年“国货发光”大型传播项目于日前启动。

据介绍，自2019年以来，人民日报社连续两年发起大型传播活动“国货发光”。第一届“国货发光”由40余位明星参与，30余家媒体、20余个中国品牌加入，以超45亿次曝光量打造全民品牌盛典，吸引年轻群体加入中国民族品牌的宣传队伍。

2020年“国货发光”项目继续瞄准年轻群体，设有国味、国风、国潮、国技等四大内容，通过直播、短视频、线上挑战赛、接力手势舞等形式，分享消费者对国货的喜爱和支持，并向新冠肺炎疫情防控期间默默奉献的一线劳动者致敬，向践行担当的中国品牌致敬。同时，项目还开通“云上非遗”板块，号召网友共同关注优秀传统文化。

作为本次活动的联合主办方，快手致力于推动国产特色商品销售。疫情期间，快手发起多场专题直播带货活动。此外，快手还发起“暖春计划”，通过推出多个扶持政策，支持实体商家复工复产、渡过难关。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）

(责编：马昌、岳弘彬)