转产防疫物资 展现企业担当

连夜发布“返工召集令”；两天将红豆运动装生产线改成隔离服生产线；4天时间从立项到买设备、安装调试、配料生产普通防护型口罩；10天内完成医用一次性防护服生产车间的扩产改造……为积极响应国家应对疫情防治所需，缓解部分医疗器械产品的供给紧缺压力，红豆集团第一时间转产防护服、隔离服和口罩等防疫物资，并及时送达抗疫一线。
4月8日，红豆集团旗下无锡红豆运动装公司正式获批“一次性使用医用口罩”生产许可证和《二类医疗器械注册证》。获得医用口罩生产许可后，公司60多名员工两班倒加紧生产，目前红豆口罩日产300万只，其中一次性医用口罩日产量可达50万只。据悉，红豆集团是江苏省第二家获得一次性医用口罩生产许可证的企业，也是江苏省防疫物资应急审批期间最早获得医用口罩认证的生产企业之一。
“保质保量生产，红豆要争分夺秒。”红豆集团党委书记、董事局主席兼CEO周海江多次表示。作为国务院120家深化改革试点企业之一，国家工商总局认定的商标战略实施示范企业，红豆集团产品涉及纺织服装、橡胶轮胎、红豆杉大健康、园区开发商业地产四大领域，居中国民企500强前列。疫情防控期间，红豆圆满完成国家调拨的65万件隔离服订单任务。红豆旗下通用股份千里马、赤兔马等品牌就近为支援火神山医院、雷神山医院项目建设，以及运送病患、医护人员、医院物资的救援运输车辆提供免费的轮胎服务。3月底，红豆集团向柬埔寨捐赠100万只口罩。截至目前，柬埔寨政府已向红豆订购800万只口罩，红豆已累计接到口罩的海外订购超1亿只。此外，红豆集团已向韩国、日本、加拿大、德国、澳大利亚等累计出口800万只口罩。
3月24日，红豆集团下属的红豆运动装公司收到国务院联防联控机制医疗物资保障组的感谢信。在这场疫情防控阻击战中，红豆集团用实际行动展现了新时代民营企业的责任与担当。
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