跨界技术创新 快速转型升级

“盾构机还能在室内操作，而且与真实施工场景几乎一样！”2019成都·职业技能邀请赛盾构施工技术比赛现场，一位领队看到156名参赛选手通过中铁工服设计的盾构机模拟操作器解决各类施工难题，惊叹不已，“以后盾构机主司机培养就能告别地下环境了。”

过去，隧道施工还是“一人执钢钎、一人抡铁锤”，粉尘弥漫、噪音嘈杂；到盾构掘进时代，盾构机为高铁、地铁等工程建设开山辟路，随着大数据、云计算等新一代信息技术发展，盾构服务新模式应运而生。

“盾构机模拟操作器只是我们将信息化技术引入盾构工程领域的一个应用场景。”中铁工服总经理牟松说，“为提升工程服务品质，公司围绕地下空间开发进行了大量跨界技术创新。”近年来，中铁工服积极践行三个转变，树立跨界思维，利用现代科技推进盾构行业信息技术革命，打造盾构工程工业互联网。

在中铁工服盾构云大数据平台上，工程师们每隔10秒就能监看到公司分布在全国65个地铁建设工地的173台盾构机实时运行参数，可有效协助现场技术人员判断设备状态。基于此，公司又陆续开发了“掘进机租赁网”“工服MALL”“共享工程师”等信息化平台，依托“大智云物移”等前沿技术，实现盾构装备集中调度、配件销售一站式服务、行业知识共享等运用，合理配置地下工程领域要素，解决行业长期以来的痛点。

中铁工服的“黑科技”，不仅酷而且“暖”。在今年3月全面进入盾构施工阶段的深圳地铁14号线，盾构机智能冷风系统让酷热施工不再是挑战；渣土环保处理系统实现废水重复利用，沙石变废为宝，渣土外运量减少40%；隧道24小时巡检机器人给项目经理一双“千里眼”，盾构机运行情况可通过盾构云手机客户端实时掌握……智能盾构让地下工程建设更安全、高效、环保。

“公司正快速向管理型、科技型、平台型的地下工程全产业链服务商转型升级。”牟松对中铁工服全方位“掘进”很有信心。通过“装备技术+土木技术+信息化技术”跨界创新，中铁工服正为全球带来更好的中国服务品牌。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 12 版）

(责编：马昌、岳弘彬)