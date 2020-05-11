优化金融供给不停步(财经观)

抓住时机推进金融供给侧结构性改革，不断提升金融供给质量、优化金融结构、提升金融资源配置效率，金融护航经济的作用才能更加有效而长久地发挥

“日涨跌幅限制改为20%”“放宽上市的盈利条件”……近日，创业板改革并试点注册制的消息“刷屏”。此次创业板改革将进一步提高资本市场服务实体经济的能力和效率。

改革推出的时间点同样引人关注。3月初，新证券法刚刚施行，4月底，创业板改革并试点注册制的方案就出台。在此时推出这一重要改革举措，传递出一个强烈信号：深化金融供给侧结构性改革仍在持续推进，不会因为疫情影响而止步。

今年以来，为有效应对疫情对经济社会发展的影响，金融体系持续发力，灵活运用多种政策工具，加大对实体经济的支持力度。一季度，人民币贷款新增7.1万亿元，社会融资规模增量超过11万亿元，为经济发展带来源源“活水”。同时也要看到，金融稳经济，既需要加力，也需要增效。抓住时机推进金融供给侧结构性改革，不断提升金融供给质量、优化金融结构、提升金融资源配置效率，金融护航经济的作用才能更加有效而长久地发挥。

优化金融供给需要制度创新。制度创新是改善我国金融业市场结构、经营理念、服务水平的根本之举，有助于提供更有效的金融产品。仍以创业板为例，自2009年开板以来，创业板已成功吸引800多家公司上市，超过九成是高新技术企业。此次创业板改革并试点注册制，在精简优化创业板再融资发行条件、严格落实以信息披露为核心的注册制要求等方面，做出了重要的制度安排。

除了资本市场，以制度创新优化金融供给的思路还体现在货币政策上。近年来，我国逐步建立起“三档两优”的存款准备金率新框架，将银行等金融机构适用的存款准备金率分为高、中、低“三档”，并在此基础上实行“两项”优惠政策，由此，数量众多的中小银行可以享受较低的存款准备金率、获得更多的流动性向中小微企业发放贷款。这一制度创新，让金融调控更加精准。

优化金融供给还需要政策创新。疫情防控期间，民营、小微企业融资问题受到广泛关注，究其原因主要是两个：一是银企信息不对称，二是缺乏抵押和担保。突如其来的疫情加剧了这些矛盾：银行线下走访调查困难，难以了解企业经营状况；一些企业经营比较困难，银行更倚重抵押和担保。老办法难以解决新问题，需要进一步推进金融供给优化。

政策创新破解了这些难题：3000亿元专项再贷款和财政贴息首次“联袂出场”，企业实际融资利率为1.26%；银行利用大数据等技术为企业精准画像，采取“无接触”模式发放贷款；税务部门和银保监部门联合推出“银税互动”，将企业的纳税信用转化为融资信用，一季度发放贷款笔数超过去年的一半……这些创新，是在政策实践和市场探索中产生的，既是被动应变，也是主动求变，为优化金融供给扫清了不少障碍。

经此战役，我们有理由相信，我国金融业的创新、金融制度的优化、金融服务实体经济的能力将得到更好的锤炼和提升。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)