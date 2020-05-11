兴业银行发行300亿元小微企业专项金融债

本报电 兴业银行近日在银行间市场成功发行首期300亿元小微企业专项金融债，其中3年期品种230亿元，票面利率2.17%，5年期品种70亿元，票面利率2.67%，本期债券获得超两倍认购，募集资金将专项用于小微企业贷款。近年来，兴业银行持续下沉服务重心，推出集融资、结算、增值为一体的小微企业专属产品服务体系，不断提高小微金融的可得性和覆盖面。截至2019年末，该行小微企业贷款客户8.17万户，贷款余额6348.67亿元，其中普惠型小微企业贷款客户5.64万户，贷款余额1260.49亿元，同比分别增长56.59%、37.01%。

（欧阳洁）

广发银行推出“扶贫贷”金融扶贫产品

本报电 广发银行近日结合人寿集团公司“扶贫保”工程和扶贫地区的产业特点，推出“扶贫贷”专项信贷产品，支持贫困地区建档立卡贫困户发展生产。根据扶贫对象的不同，产品分为单位精准扶贫贷款和个人精准扶贫贷款两种类型，其中个人精准扶贫提供最高1000万元额度的贷款，还款期限最长达10年。未来信贷产品还将与保险产品和渠道深度结合，带动贫困地区产业持续发展。

（陈 捷）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)