兴业银行发行300亿元小微企业专项金融债
本报电 兴业银行近日在银行间市场成功发行首期300亿元小微企业专项金融债，其中3年期品种230亿元，票面利率2.17%，5年期品种70亿元，票面利率2.67%，本期债券获得超两倍认购，募集资金将专项用于小微企业贷款。近年来，兴业银行持续下沉服务重心，推出集融资、结算、增值为一体的小微企业专属产品服务体系，不断提高小微金融的可得性和覆盖面。截至2019年末，该行小微企业贷款客户8.17万户，贷款余额6348.67亿元，其中普惠型小微企业贷款客户5.64万户，贷款余额1260.49亿元，同比分别增长56.59%、37.01%。
（欧阳洁）
广发银行推出“扶贫贷”金融扶贫产品
本报电 广发银行近日结合人寿集团公司“扶贫保”工程和扶贫地区的产业特点，推出“扶贫贷”专项信贷产品，支持贫困地区建档立卡贫困户发展生产。根据扶贫对象的不同，产品分为单位精准扶贫贷款和个人精准扶贫贷款两种类型，其中个人精准扶贫提供最高1000万元额度的贷款，还款期限最长达10年。未来信贷产品还将与保险产品和渠道深度结合，带动贫困地区产业持续发展。
（陈 捷）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】