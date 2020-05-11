坚持质量第一效益优先 打造更多名优品牌 更好满足群众消费升级和国家发展的需要

新华社北京5月10日电 5月10日，云上2020年中国品牌日活动拉开帷幕。中共中央政治局常委、国务院总理李克强对活动作出重要批示。批示指出：加强品牌建设，不断提升中国产品和服务的质量与影响力，是坚定实施扩大内需战略、推动高质量发展的重要方面。各地区、各有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，实施创新驱动发展战略，深入推动大众创业、万众创新，坚持质量第一效益优先，在全社会进一步增强品牌意识，引导企业弘扬专业精神工匠精神，打造更多名优品牌，以更强的竞争力拓展市场空间，更好满足群众消费升级和国家发展的需要。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席有关活动并宣布开幕。

当日上午，韩正和全国政协副主席、国家发展改革委主任何立峰在北京主会场，中共中央政治局委员、上海市委书记李强在上海主会场，通过互联网平台共同出席活动启动仪式。启动仪式上首先宣读了李克强总理重要批示。随后播放中国品牌日活动主题片，上海、湖北、吉林、浙江、四川等省（市）人民政府和中铁工程装备集团有限公司有关负责同志先后汇报品牌建设情况，李强、何立峰分别致辞。10时许，韩正宣布云上2020年中国品牌日活动开幕并触屏启动。

这次中国品牌日活动通过互联网平台在云上开展，是在常态化疫情防控下创新活动形式、持续推动中国品牌建设发展的积极探索。活动由国家发展改革委联合中宣部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、市场监管总局、国家知识产权局和上海市人民政府举办，主题是“中国品牌，世界共享；全面小康，品质生活；全球战‘疫’，品牌力量”。活动内容包括云上中国自主品牌博览会和云上中国品牌发展国际论坛，遴选1300余家企业参加，并邀请著名专家学者和知名企业家代表进行演讲，与海内外网友共话中国品牌发展未来，共推全球战“疫”合作。

中央有关部门负责同志在北京主会场，各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府、新疆生产建设兵团有关负责同志在各地会场参加活动。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 01 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)