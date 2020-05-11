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4月份铁路货物发送量稳中有升

2020年05月11日08:49  来源：经济日报
 

　　记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉：4月份，国家铁路货物发送量完成2.67亿吨，同比增加54万吨、增长0.2%，日均装车14.6万车，继续保持3月份以来的高位运行状态。今年1月份至4月份，国家铁路累计完成货物发送量10.9亿吨，同比增长2.4%，为疫情防控和经济社会发展秩序加快恢复提供了可靠的运输保障。

　　国铁集团货运部相关负责人介绍，4月份沿海主要港口疏港矿石、中欧班列运量表现突出。在疏港矿石运输方面，铁路部门创新疏港运输方式，主动对接市场需求，“一企一策”制定运输方案；加快厂矿、港口企业铁路专用线建设，为没有专用线的企业用户提供“铁路敞顶箱+汽车短驳”服务，打通运输服务“最后一公里”；安排专门力量加快港口装卸车组织，提高车辆周转效率和运输效率，积极承接“公转铁”货源。4月份，沿海主要港口疏港矿石运量完成3189万吨，同比增长17.7%，其中日照港发送503万吨，同比增运75万吨，增幅17%；天津港发送405万吨，同比增运146万吨，增幅57%；连云港发送362万吨，同比增运69万吨，增幅24%。在中欧班列运输方面，铁路部门派出工作组加强现场指导，保证各口岸站的安全畅通，创新交接作业方式，在部分口岸实行无纸化通关，加强与沿线各国铁路部门联系沟通，保证了中欧班列常态化稳定开行，为畅通外贸物流供应链、加强防疫国际合作作出积极贡献。4月份，中欧班列共运送货物8.8万标箱，同比增长50%，其中，去程5.3万标箱，同比增长68%；回程3.5万标箱，同比增长29%；发运国际合作防疫物资36.9万件、2972吨。

　　该负责人介绍，今年以来国铁集团坚决贯彻党中央、国务院关于扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的决策部署，统筹推进疫情防控和运输生产，确保铁路安全畅通，加强货运组织，优化货运产品供给，实施减税降费政策，畅通物流供应链，国家铁路货物发送量实现了稳中有升。（记者齐慧）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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