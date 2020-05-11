互联网重塑家电回收产业链

随着复工复产的持续推进，新冠肺炎疫情发生以来一度被按下“暂停键”的家电回收行业已恢复正常。特别是北京下调公共卫生应急响应级别后，有闲有品回收平台王师傅的订单一下子增加了两倍。

疫情期间，虽然互联网回收系统可以运行，但实际上各区域均有不同程度的交通管制、社区封闭等措施，回收人员无法完成上门取件。格力电器第一季度回收量较2019年同期减少了45.35万台套，同比下滑27.59%。

王师傅告诉中青报·中青网记者，像冰箱、洗衣机这些大型家用电器，往往旧的不收走，新的就进不来。“当我们能上门服务时，业主们别提有多高兴了。”目前，家电回收及安装的服务人员可持健康宝“绿码”进入小区，之前因为疫情产生抵触心理的消费者放下了顾虑，开始释放潜在的消费需求。

国家发改委提供的数据显示，我国正处于家用电器报废的高峰期。近年来，每年报废的家电数量1亿-1.2亿台，并以平均每年20%的数量持续增长。今年报废家电预计将达1.37亿台。

很多消费者都有这种烦恼——家用电器更新换代很快，直接丢弃难以接受，卖给回收家电的又相对麻烦。对此，国家发改委副秘书长高杲表示：“下一步考虑在家电回收领域支持一些大中型家电企业，面向二三线城市大力发展家电回收的新模式和新业态，不仅解决产品回收的物流问题，还要形成家电回收利用的网络体系，服务广大群众。”

为响应这一政策号召，格力电器与有闲有品在家电回收领域展开了合作。有闲有品平台负责将回收来的家电核对后送到格力的拆解厂，格力则负责将回收的电视机、冰箱、洗衣机、空调、电脑，经过“无害化”固体废弃物拆解、“物理分离”等技术处理，形成铜、铁、铝、塑料等可再生资源，完成生产者责任。

自2010年起，格力绿色再生资源以珠海总部为核心，相继在长沙、芜湖、郑州、石家庄、天津地区建立五大再生资源环保处理基地，主要回收“四机一脑”，目前年拆解处理能力超1200万台的废弃电子电器，年度回收量可达700万台以上。格力负责人表示，由于市场需求大，废旧家电回收效率低，“拆解厂+回收商”的互联网合作模式可缩短链条，加大回收效率，提升换机效率，缓解旺季安装资源紧张，让更多用户享受换新机的福利。

“互联网+回收”的模式也正被越来越多的青年群体接受。在回收过程中，王师傅发现，一线城市的很多用户不是很在乎二手机器能回收多少钱，而是更在乎二手机器的流向，这也是他们不愿将旧家电卖给个体商户的重要原因，“如果说，可使用二手电器经过维修翻新，卖给二三线城市或乡村真正需要的人，或是处于报废年限的机器进行了正规的拆解，没有造成环境污染，用户会感到很欣慰”。

在有闲有品CEO张国柱看来，互联网重塑了家电回收行业。互联网回收可通过手机App、公众号等构建线上回收网络，形成线上、线下相结合的运作体系，建立从用户端、回收端、分拣加工中心端到工厂端的一站式C2B交易平台，实现产业链信息流、现金流、货物流的高效中转与运作，同时也带动各环节的创业就业。

互联网回收就解决了王师傅家族23口人的就业问题。他在北京朝阳区做回收业务，爱人和父母就在河北邢台的县城开了家二手店，让回收来的闲置二手家电从北京等大城市快速流通到小城市，拉动二三线城市的消费，带动乡村就业。

同村的亲戚看到他们家赚了钱，也都加入了家电回收行业，“现如今，互联网+家电回收的模式不但让我们的回收效率、利润率大大提升，也让我们有了职业归属感，再也没人说我们是收破烂的了。”王师傅骄傲地说。

不仅如此，有闲有品还设立了“大学生社区创业基金”，“大学生创业最大的问题就是缺资金和资源。那我们就给他们提供免费场地，还有每人5-8万元的扶持金、货品、回收运力、线上工具，他们只要带着头脑去经营，所获得的利润他们占70%-80%。”张国柱说，目前正在与大学生探索在高校开设闲置流通创业店和社区以旧换新创业店。

高校闲置流通创业店主要进行校园内的闲置物品流通及大学生个人文创产品的社会化公益销售，“毕竟只有大学生最了解大学生的需求”。而社区以旧换新创业店更像一个社区管家，主要为社区提供回收、换新、维修、租赁等综合服务，所有可再生资源都能在店里解决回收。“回收款给用户放大2-3倍，进行新品的抵扣消费，例如买空调直接抵扣300元等。”

“疫情宅家，人们对于美好生活的期待向往变得更加强烈，消费也更加理性，以旧换新的家电回收服务恰好符合当下的需求，利用互联网思维和信息化技术来重塑家电回收产业链的构想，在后疫情时代或将迎来新的契机。”张国柱说。（记者谢宛霏 张敏）

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