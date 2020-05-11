冰场重张能让滑冰产业“解冻”吗？

受疫情影响沉寂了一冬的全国各大滑冰场目前已陆续恢复营业。冰场重现生机，能否令整个滑冰产业走出低谷？日前，由冰雪头条主办的中国滑冰产业振兴“云论坛”召开。全国主要领导品牌冰场负责人通过线上直播的形式，介绍旗下场馆复工复业情况，并就疫情对行业带来的影响进行了讨论。

据与会负责人介绍，目前全国已有不少冰场开门迎客或正在准备复业。已开放的冰场均按政府要求采取提前预约、实名认证并测量体温入场、戴口罩滑冰、控制人员密度等防控措施，并及时对场馆和设施器材进行消毒。

不过，由于属于团队项目且身体对抗非常激烈，作为主要冰上健身项目的冰球仍暂缓开放。

一场疫情，令身背“人力、房租、水电”三座成本大山的冰场经营者面临巨大压力。对此，北京奥众体育发展有限公司总裁赵相林认为，如何让已经发布的相关扶植和补偿政策真正落地，如调整租金、补贴水电费、减免税费等，是行业复兴的关键，“目前政府只出台了一些倾向性意见，如果有进一步的指导政策和明确解读，执行时就会有法可依。”

疫情带来的并非只有负面影响。不少企业在停业期间大炼“内功”，进行内部改革及团队优化，重新制定管理制度和经营流程等。“重新开业就像重新开始。”华星辉煌董事长刘川翔说。

同时，疫情还“倒逼”从业者不得不创新经营模式。多数冰场都在疫情期间拓展了线上业务，如开展线上教学、组织“云”比赛、普及冰雪知识等，以此维持客户黏性。来自疫情中心——武汉的该市冰雪协会副会长郭子兴介绍，当地有一位从事冰球业余训练的少年，父母都是奋战在抗疫一线的医务人员，“疫情期间，俱乐部通过线上教学陪伴他在家锻炼，帮助他树立积极、乐观的心态。这也为我们带来更多思考，冰雪企业能否开拓线上服务模式？能否开展非冰面业务，丰富收入来源？”

此外，郭子兴还表示，此次疫情让更多人认识到了参与体育锻炼、提高免疫力的重要性，全面提升了人民的健康意识，“相信冰上运动也将因此获得更多家长的关注。”（记者王笑笑）

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