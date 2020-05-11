央行：推动降低贷款实际利率

昨天，央行发布《2020年第一季度中国货币政策执行报告》，称下一步将继续深化LPR(贷款市场报价利率)改革释放潜力，疏通市场利率向贷款利率的传导渠道，推动降低贷款实际利率，支持企业复工复产和经济社会发展。
央行表示，LPR改革取得重要成效。今年以来，央行进一步推动LPR运用，3月发布的1年期、5年期以上LPR分别为4.05%和 4.75%，4月两期限品种LPR降到3.85%和4.65%，分别较上年12月下降30个和15个基点，由于LPR有方向性和指导性，有利于继续推动降低贷款实际利率。
按照市场化、法治化原则，我国有序推动存量浮动利率贷款定价基准转换，并于今年3月1日如期启动。待转换基本完成后，LPR下降传导至贷款利率的效果将更加明显，小微企业融资难融资贵问题将得到进一步缓解。
贷款利率市场化改革，也对存款利率市场化改革起到重要推动作用。报告称，随着LPR改革深入推进，贷款利率实现和市场利率并轨，市场化水平明显提高。随着贷款市场利率整体下行，银行发放贷款收益降低，为了保持和资产收益相匹配，银行会适当降低其负债端成本，高息揽储的动力也会随之下降，从而引导存款利率下行。（记者潘福达）
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