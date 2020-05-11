互联网贷款不得用于买房炒股

近日，银保监会就《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。
《办法》要求，贷款资金用途应当明确、合法，不得用于购房、股票、债券、期货、金融衍生品和资产管理产品投资，不得用于固定资产和股本权益性投资等。如发现贷款用途违法违规或未按照约定用途使用的，应当采取措施提前收回贷款。互联网贷款应遵循小额、短期、高效和风险可控原则。单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。
商业银行应根据自身风险管理能力，按照互联网贷款的区域、行业、品种等，确定单户用于生产经营的个人贷款和流动资金贷款授信额度上限。对期限超过一年的上述贷款，至少每年对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。银保监会解释，对消费类个人信用贷款授信设定限额，主要防范居民个人杠杆率快速上升风险。（记者潘福达）
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