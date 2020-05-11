广西上调失业保险金发放标准

本报南宁5月10日电 （记者庞革平）近日，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅联合印发通知，规定从2020年5月1日起将广西失业保险金最低标准提高到广西最低工资标准一类的90%。

根据最新的计算标准：累计缴费年限不超过15年（含15年）的，按广西最低工资标准一类的90%（旧标准为80%）发放；累计缴费年限超过15年以上的，在按广西最低工资标准一类的90%的基础上，每超过1年增加一个百分点发放，但最高发放标准应当低于广西最低工资标准一类。如目前广西最低工资标准一类为1810元/月，失业人员参保缴费满一年可以领取3个月的失业保险金，2020年5月1日以后，每月可领到的失业保险金相比以前增加181元。

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《 人民日报 》（ 2020年05月11日 14 版）

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