原标题：万众一心聚合力 本土航企勇担当

2016年5月10日，中央电视台《新闻联播》播出报道“随着西安飞往珠海的9H8303航班起飞，长安航空有限责任公司正式投入运营”。

海航集团长安航空，唯一一家以西安咸阳国际机场为主运营基地的陕西本土航空企业，2016年5月9日从三秦大地腾飞首航。在四年的发展历程中，长安航空党建引领安全运行、真情服务等方面不断精进有为，以西安为枢纽累计开通航线86条，通航城市63座，运输旅客814.94万人次，独飞航线占比43%。2019年获得国际客货运输经营资质，荣获全国总工会、陕西省委省政府、民航局等省部级及以上表彰19项，以实际行动助力西安咸阳国际机场打造“中国最佳中转机场”，勇当陕西“三个经济”发展的主力军和排头兵。

当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，各地有序复工复产劲头十足。今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，长安航空充分发挥航空运输业优势，以高度的政治责任感肩负起援鄂抗疫医疗包机、西安入境国际分流航班、“客改货”医疗物资运输等重要保障任务，助力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

党建引领 筑牢战“疫”堡垒

长安航空始终坚持党建工作在企业发展中的政治引领作用，各级党组织扎实开展组织生活，规范党支部建设，打造特色党建品牌。在严防新冠肺炎疫情境外输入、力保航空安全、全面复工复产的关键时期，长安航空党委严格政治学习制度，各党支部每周开展形式多样的集体学习活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，疫情期间组织500余名党员、预备党员、入党积极分子通过线上开班，举办特殊的“云”党课。建成“党员示范岗”13个，海航集团示范党支部1个，党员干部冲锋在前、战斗在一线，时刻保持“战时状态”，保证了疫情期间独飞航线不断航，完成了医疗包机、复工复产包机、西安入境国际分流航班、“客改货”医疗物资运输等重要保障任务，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。有着36年党龄的长安航空飞行部党总支书记杨从建主动请命，并作为第一责任机长执飞陕西省第四批赴鄂医疗包机航班任务，同时执飞的还有安全监察部总经理马云鹏、乘务队队长唐雨佳、空保大队队长晁凯、“长安花”乘务标兵等党员干部、先锋骨干。

为严格落实国家疫情防控统一部署和陕西省“全力承担入境航班分流任务”的工作要求，长安航空各级党员干部以“一天当作三天干”的劲头，不打折扣、不讲条件、主动作为，截至目前，已顺利完成14班海航集团多伦多、布鲁塞尔入境西安分流国际航班保障任务，保障旅客2860人、机组268人、行李4145件。保障过程中，各业务单位主动作为，提前预判，勇于创新，以旅客感受为出发点，将起初8小时保障一架国际分流航班，逐步压缩至4小时以内，确保下机后可在最短时间、最优距离、最简流程完成检验检疫和入境通关等流程，体现“古城温度”“海航速度”。

完善航线网络布局 助力区域经济发展

自5月3日起，长安航空执行夏秋航季换季后航班计划，开通了西安—岳阳—海口、西安—巫山—海口、西安—巴中—海口、西安—宜昌—泉州等8条新航线，新增巫山、巴中、岳阳3个新航点城市，重新开通西安—敦煌、西安—北海、西安—通辽—海拉尔等航线，延续执行西安—怀化—三亚、西安—兴义—三亚、西安—长沙、西安—哈尔滨等航线。5月计划恢复航班1153班次，6月计划恢复1395班次，航班执行比例达75%以上。

长安航空此次新增的巫山、巴中和岳阳3个航点，都拥有丰富的旅游资源，直连西安、海口两个省会城市，将有助于旅游资源互补和经济效益转化，同时为旅客出行提供更加便捷的交通运输服务。长安航空始终秉承市场共拓、互利共赢原则，在助力实现无障碍旅游的同时，以航线为桥梁，在多地架设人员和资源交流的空中通道。

“客改货”航班保障刷新全国纪录 助力全球抗疫

目前，国外疫情不断蔓延扩散，航空国际货物运输需求明显增加。在国务院、民航局相关政策支持下，海航集团旗下成员企业积极回应国际“客改货”包机需求。4月27日至今，长安航空在西安咸阳国际机场已完成天津航空、首都航空共7班“客改货”航班地面保障工作，保障防疫物资等货物140余吨。长安航空地服部门成立了以党员干部、业务骨干为核心的站坪装卸保障突击队，各业务单位周密部署、通力协作、密切配合、提前演练，及时总结实战经验，优化流程，在确保安全的前提下，保障时效刷新全国纪录，平均仅用时2.5至3.5小时，得到了民航陕西监管局和民航西北地区管理局等上级单位的充分肯定。

幸福是奋斗出来的。长安航空全体干部员工“舍小家、顾大家”，抓作风、强三基、守底线，心怀“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”，确保了航班运行安全平稳可控。值此开航四周年之际，长安航空将用民航人的担当，以“功成不必在我”的忘我精神和“功成一定有我”的必胜决心，携手前行，确保航空安全生产和疫情防控沿着平稳持续、有序健康的道路前行，持续为陕西“三个经济”发展注入“长安力量”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)