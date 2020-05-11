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新兴职业从业者中90后占一半 收纳师、撸鸭官等职业崛起

2020年05月11日15:17  来源：中国网
 

正在进行中的上海五五购物节掀起了全新的消费风潮。根据美团点评发布的上海五五新兴消费力大数据，新兴玩乐消费在五一小长假期间异军突起，订单涨幅达249%，位列全国第一。其中蹦床订单量相比节前增长620%，密室订单量增长264%，DIY手工坊订单量增长260%，这些体验的消费每单数百元甚至上千元。

上海新兴玩乐消费崛起的背后是一群年轻的新兴职业从业者。

新兴职业从业者中90后占一半，95后占22%

据《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，80后和90后成为新职业从业者的主力军，占比超过90%。其中，90后占据半壁江山，95后占比超22%，他们大多处于大学刚毕业或毕业不久的状态，新职业为处于择业期的青年提供了更加多元的选择。

5月10日下午，在共青团中央的“我和我的家乡”——“青春购”510专场直播现场，由团上海市委和美团点评共同推荐的5位新兴职业者一一亮相——冲鸭俱乐部主理人刘嘉雯带着她的萌宠柯尔鸭亮相；整理收纳师林杰潇则现场1分钟挑战叠6件T恤放进杯子的吉尼斯纪录，颠覆“收纳师是家政阿姨”的刻板印象；此外还有密室策划师陈晓明、自习室社长高梦君、宠物摄影师张天航等。

这是他们首次登上全国性舞台，一起讲述上海都市青春生活的新故事。

团上海市委相关负责人表示，由团上海市委发起的上海五五购物节青年专场——上海互联网青春生活节在美团点评分会场设立了“新青年新趣玩”主题活动，发现和展示了一批最青春、最时尚的新行业、新业态。这样做，一方面是为了吸引更多年轻人尝试体验新消费模式，另一方面也为青年就业打开新思路、新空间。

“玩转”新兴职业，不要不停地换行业

“我是鹿老板的管家鹿生，老爷失踪了，请问你们几位是？”红墙、烛台灯，复古沙发，时光回到了1940年深秋，上海公共租界区巡捕房街道接到一起报案，汇丰银行董事长鹿老板神秘失踪。结伴而来的玩家，化身民国时期的警探、千金小姐、报社记者，通过探索，寻找传承百年的神秘宝物“天子玉”，一场更大的阴谋也逐渐浮出水面……

这场沉浸式密室主题《谋玉》几乎每天都在奇闻密室上演。《谋玉》集合了奇闻密室内容策划部、机电部、运营部的共同智慧。

奇闻密室（上海）策划师兼创始人陈晓明毕业于上海交大。此前，他在一家世界500强企业工作，一次团建活动让他走进密室，激发了好奇心和探索欲。从接触到变成副业，再到2015年创业，陈晓明开启了自己的密室之路。

记者了解到，这个让很多中年人看不懂的新兴职业，如今已历经多次迭代。从简易探索类到机械电子类，再到剧情类、沉浸式互动，密室从技术、内容到场景，都在不断迭代。如今奇闻密室不但有机械类的《百年魔法师》《千古罪人》，也有沉浸式的《谋玉》《魔宫》。

从第一家店只有200-300平方米，到去年新开的徐汇区的店面已有5000多平方米，陈晓明正计划下半年开设第五家店，并把密室版图扩充到北京、杭州。密室甚至还充当起了“相亲会”的角色，陈晓明介绍，每年有六七十对玩家会选择在密室求婚，其中有不少人是通过密室游戏互相认识并发展感情的。

“Hi，来啦。”高梦君站在黑族自习室前台，管理会员电子档案，陆续来了两位自习的小哥，朋友般的问候是高梦君喜欢的感觉。这家位于陆家嘴东方大厦的黑族自习室，占地300多平方米，小黑屋，阳光屋，沉浸屋，3间自习室一共有80多个工位。黑族自习室去年12月运营，这一年，被称为“付费自习室元年”。

高梦君觉得这份新兴职业是为了一群爱学习的青年而存在。她建议青年可以勇于尝试新兴职业，但选择的前提是喜欢并热爱，“认准一个目标一直走下去，如果可以，不要不停地换行业。”

收纳师、撸鸭官等“神仙职业”崛起

除了密室规划师、自习室老板，上海的90后年轻人还开拓了整理收纳师、撸鸭师等新工种。

2015年之前，林杰潇还是一名媒体人，因为看了近藤麻理惠撰写的畅销书《怦然心动的人生整理魔法》，她发现很多收纳诀窍和她的生活习惯如出一辙。兴趣让她辞去工作，专心研究整理收纳，买了很多书籍补理论知识，还开设了微信公众号“嘿姐趣生活”，专门推送与整理收纳相关的内容。家居健身角打造、阳台撸猫专区收纳、厨房收纳好物推荐……一个家角角落落的收纳，都成了她的经验分享。

除了开直播、更公号、线上更新整理收纳课程，林杰潇还会走进一些委托人家里，根据要求进行全屋或者部分地方的整理和收纳。看过别人家的状态、了解对方需求后，林杰潇可以马上开出“诊断书”——悬挂和折叠的区域分配不合理，最好的方法是把折叠区域变为悬挂式。

“我的梦想是，改变多数人的居家方式及居家审美，通过一些小技巧过上舒适整洁、省时省力的生活。”林杰潇说。

在复旦大学、上海财经大学校门口的大学路上，冲鸭俱乐部主理人刘嘉雯在集齐了猫狗猪鸭等动物后，感觉自己走上了人生巅峰。在冲鸭俱乐部日式风格的房间内，你可以撸到最近成为“网红”的柯尔鸭。这里除了6只柯尔鸭外，还有9只猫、10只柴犬和2只小香猪，每天轮流陪顾客玩耍。

刘嘉雯原本是一名护士，3年前自主创业。当时，上海的宠物体验馆还处于起步阶段，她开设了一家加菲猫主题的“猫咖”，没想到很快就成了“网红店”。她采购咖啡机取代手工饮品，确保饮食卫生；引入柴犬和香猪，还专门学习了训犬技巧，取得了中级训犬师资格证。

半年前，这家猫咖变身为“撸鸭馆”，柯尔鸭的到来让她又红了起来，“工作日每天有30-40名顾客，周末每天会有100多人。”

宠物摄影师张天航的工作更加“仙气十足”，他可以每天一边吸猫、撸狗、逗兔子，一边挣钱。今年是这名85后从业的第十一年，拍摄过近万只宠物。你可能无法想象，张天航是一名从英国留学回国的摄影专业硕士，他的研究方向就是“犬类摄影”。

“最开始被认为不务正业，这么多年下来，宠物摄影的盘子越做越大。”张天航觉得，能够记录下宠物奔跑、玩耍，与主人互动的温情一瞬间，是自己的价值所在。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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