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在线教育品牌影响力排行：作业帮、猿辅导、学而思居前三

2020年05月11日16:05  来源：中国新闻网
 

5月10日，《首都在线教育行业品牌价值影响力传播报告》由千龙智库发布。报告显示，作业帮直播课、猿辅导、学而思的品牌价值影响力位于排行榜前三位。

据悉，该报告以千龙智库全媒体舆情信息技术监测平台为依托，采集了北京市238家学科类校外线上培训机构自2019年5月1日至2020年4月30日的全媒体平台数据，综合分析境内媒体及境外中文媒体传播情况、自媒体平台传播及互动情况、各投诉平台网民诉求，并结合质量、服务、技术创新、有形资产、无形资产等要素传播情况，通过权重匹配，综合计算出行业品牌价值影响力指数并作排名。

传统老牌教育机构影响力疲软

首都在线教育行业品牌价值影响力排行榜Top20(201905-202004)

 

从企业总分排行来看，小船出海、猿力教育和学而思教育综合得分较高，位列前三位。大米科技和新东方迅程在品牌传播、价值影响方面表现出色，但受累于口碑评价，综合分值拉低，位列第七和第八位。

报告分析称，整体来看，借助互联网技术创新教学方式的教辅类品牌行业价值影响力较高，以传统教学辅导为主的老牌教育机构影响力稍显疲软，而凯声文化、长泽科技、心更远科技等侧重素质教育培训的品牌影响力正在凸显。

在品牌传播方面，占据国内外传播影响力Top10都是业内 “头部企业”。其中，新东方位居榜首，凯声文化和学而思教育紧居其后。研究认为，企业实力、线下线上业态、产品种类多少，都是影响品牌传播效果的直接因素。

疫情下在线教育活跃，也遭遇“翻车”

疫情期间在“停课不停学”政策带动下，在线教育异军突起，相关企业活跃度、搜索量明显上升。

然而，在线教育也接连遭遇“翻车”事件。微博话题#网课太欺负人了#引发4.6亿网民围观阅读，19.1万条评论吐槽。自2月8日至3月10日，舆论场接连出现在线教育平台“网崩”信息，卡顿、闪退、掉线等问题频频上演。

有业内专家表示，当前的在线教育还停留在比较浅层的竞争阶段，在线教育企业关注的重点应当在于产品和服务。打磨产品和服务，综合提升学习体验，疫情过后这些“内功”才是在线教育企业发展的根本方向。

同时报告指出，教育OMO成大势所趋。“中国教育创新正在从线下蔓延到线上。”报告举例称，“核桃编程”等编程课程是在线教育领域的重要创新；学而思等越来越多机构则采用“直播教学＋课后辅导”双师教学模式。

疫情期间，线下教育的暂停和在线教育的“不完美”助推教育OMO模式加速。线上和线下相融的教育OMO创新模式大势所趋，成为守护企业利益、开拓市场的利器。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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