原标题：武汉警方快手独家直播抓捕嫌疑人，老铁云端体验“一日警察”

“嘘,直播抓人呢!”前一秒“皮蜀黍”还在和老铁聊天,下一秒镜头一转,嫌疑人已被三名民警制服在地,毫无还手之力。在确认过嫌疑人身份后,民警将手戴镣铐的嫌疑人带离抓捕现场。

5月8日下午,武汉警方首次全网独家直播抓捕电信诈骗犯罪嫌疑人。通过武汉市公安局官方快手号“平安武汉”(ID:pinganwuhan)的快手直播间,民警主播“皮蜀黍”和武汉市公安局江汉区公安分局民意街派出所刑侦副所长苏鹏一起,全程直播蹲守及抓捕过程,邀老铁一起当“警察”,云助力一线刑侦民警,并在蹲守过程中为大家普及反诈骗相关知识。

“直播抓人?头一次见!”老铁们对于直播内容颇感兴趣,积极参与“云办案”,通过留言互动、点亮红心以尽自己的职责。100分钟的直播观看量高达289.7万,并获赞314.6万,评论数25168。“原来刑侦一线是这样办案啊”“注意安全”“没看够,下次还直播吗?”“骗子的花样越来越多,以后得多留个心眼”......老铁们直呼直播看得过瘾的同时,也表示学到了不少有用知识。

武汉警方首创直播抓人,百万老铁在线“办案”

“各位老铁,如果待会儿手机太抖,是因为我在跑,大家做好心理准备。”说话间,“皮蜀黍”正赶往方案二的抓捕地点,手中的“玫瑰金”手铐已准备到位,正等待着它的“主人”。“皮蜀黍你的眼神变犀利了”,“我绝对没有美瞳,这是来自警察的一身正气。”

话音未落,便传来“嫌疑人已被控制”的消息,还未等皮蜀黍翻转手机镜头,嫌疑人就已被扑翻在地,整个抓捕过程不到5秒,两名便衣民警就已经架着嫌疑人的左右臂,将其带上警车。

“抓捕开始的比较突然,嫌疑人正好走过来,我离他最近,就直接把他扑倒了。”在嫌疑人被警车带离后,参与行动的苏副所长向老铁描述了刚才的抓捕细节。刑侦一线的日常,并不总是像影视剧里那样惊心动魄,“抓捕前我们不会说'不许动我是警察',在真实的抓捕现场,不让嫌疑人察觉,才是最高明有效的手段。”

其实,一线民警必须花费大量的心血布控排查,才能换来这“毫不费力”的成功抓捕。在抓捕之前,为了不打草惊蛇,苏副所长和同事们已经在嫌疑人所在的小区蹲守了八小时。在蹲守过程中,他还在警车里普及反诈骗知识,和老铁们分享了一些抓捕背后的故事。

据苏副所长介绍,随着人们使用网络支付手段的频率升高以及防范意识的缺失,电信网络诈骗犯罪呈高发态势,目前已成为所有犯罪类型中造成经济损失最严重的一类,并逐步形成产业化、链条化。

虽然网络诈骗犯罪率持续攀升,但其犯罪特征仍有迹可循。“电信诈骗有三大类,一是情感类诈骗,二是贪欲类诈骗,三是无知类诈骗。”为了让老铁们容易记住,苏副所长总结了一句口诀:“被骗无非五种情绪,爱欲贪嗔痴。”

有老铁提问“如何防止被骗呢?”苏副所长回答:“不管外面千奇百怪有多少种骗术,我们就牢记三个字:不打钱。“紧接着,他分享了多年一线办案经验总结下来的“防骗三招”:首先是物理隔离,将家庭大额财富与日常使用的支付宝、网银等支付手段分开,将其独立储存至银行;接着是支付宝微信转账设置延时到账,为公安机关留足够的时间封冻账户挽回损失;最后是平时多看多学,多了解基础的诈骗方式。“只要掌握这三招,基本够用。”

在直播蹲守过程中,老铁们全情投入,有的关心行动进展,有的提醒民警注意安全。也有老铁担心的问到:“万一嫌疑人看到直播察觉了怎么办?““我倒是挺希望他在看我们直播呢,说不定明天的热搜就安排上了。”

在玩笑背后,其实是“皮蜀黍”对于同事周密部署的自信:前方同事一直在收集线索,缩小抓捕范围,锁定嫌疑人位置。与此同时,直播过程中“皮蜀黍”一直将摄像头对准自己或苏副所长,避免暴露周边环境从而泄露警方位置。

公安机关通过快手直播抓捕犯罪嫌疑人,在国内可谓首创。据了解,随着网络诈骗犯罪率攀升,群众损失惨重,武汉市公安局已将打击电信网络诈骗,加强防骗宣传列为2020年重要的专项工作。

这场在线抓捕的直播一是为了震慑犯罪份子,显示警方打击违法犯罪的决心,二是希望以体验式直播的方式,让网友们直击抓捕过程,了解刑侦一线警察真实的工作状况,科普反诈骗知识。“防范重于打击,多一个人观看,就少一个人受骗。希望所有看过这期直播的人,以及你们的亲人朋友,都不会被骗。”苏副所长在直播最后表示。

汇聚政务“网红”,快手打响政务直播品牌

事实上,“平安武汉”是快手政务号中的“老网红”了。从2019年9月入驻至今共发布98条作品,收获粉丝73万,视频总播放量超7.2亿,获赞数超6400万。高关注度来源于其维护社会治安、传播“政”能量的使命感和对快手平台的一系列探索和创新。

“点关注不迷路,下次再看皮蜀黍,”亲民有趣的警察蜀黍形象以及对快手“老铁文化”的熟悉,让武汉市公安局的政务宣传工作屡出爆款:疫情期间武汉民警的一线抗疫故事、直播武汉重启日、反诈警花上线聊天、蜀黍分享案件故事......形式丰富的直播让老铁喜闻乐见,以寓教于乐的方式公开警务及普法教育。

据了解,此次直播也是快手五月“快安全直播季”的系列直播之一,该活动由快手联合国家卫健委、交通运输部、教育部、公安部新闻宣传局等机构发起,以“快手政在播”为主要平台,汇聚多家活跃在快手且有较大影响力的政务号,围绕重要节日,聚焦不同主题,通过直播的形式,展开为期一个月的安全宣传,传播安全知识,教授安全技能。

此次直播则以网络诈骗犯罪普法教育为切口,通过武汉公安民警的直播抓捕行动为网友带来身临其境的体验,呼吁老铁们防范于未然。

目前,快手平台已成为各级党政机关的主要宣传阵地,“平安武汉”借力快手平台策划的此次警务工作体验式直播,将权威信息集中高效地传递给网友,是推动权威声音的有效传播,促进政务公开,凝聚社会共识的有益尝试。

“直播抓人今天是第一场,但绝不是最后一场。”据皮蜀黍介绍,除此次的抓捕类直播外,未来“平安武汉”还将继续聚焦公安工作中的寻人、蹲守、视频侦查等一系列工作场景,通过“小案侦办全程揭秘直播”,“蹲点儿日记”、“直播寻人”、“当一天警察”等栏目化直播,让网友在“身临其境”地体验中学习法律知识,保护自身生命财产安全。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)