行程卡2.0上线 蓝牙“黑科技”助力常态化疫情防控

人民网北京5月11日电（许维娜）为支持疫情常态化防控期间的新需求，通信大数据行程卡推出了手机APP版本，开启了每日“一键查询”模式。

APP在升级到2.0版本后会提示获取手机蓝牙权限，新增了蓝牙“黑科技”的行程卡有什么新功能呢？为什么行程卡2.0加入了蓝牙功能？

据了解，行程卡2.0版本在1.0版本提供行程验证功能的基础上，加入了基于蓝牙低功耗（BLE）协议的近距离接触提醒功能。

具体而言，在开启蓝牙时打开行程卡APP，应用就会在手机本地记录下同样开启了行程卡服务的蓝牙设备近距离接触信息。若近距离接触过的陌生人被诊断为新冠肺炎确诊/疑似患者，可以在第一时间收到行程卡发来的提醒，及时进行健康观察。

行程卡2.0也将蓝牙近距离接触技术融入到了最新版的APP中，为用户的安全出行提供更多保障。行程卡2.0是如何工作的呢？行程卡2.0如何保护用户的隐私？

行程卡利用蓝牙信号强度判断用户与他人间的距离，接触记录将加密存储在用户各自的手机中，如果使用期间无人感染新冠肺炎，数据将在21天（时间会按防控需求实时进行调整）后自动清除。一旦有用户被诊断为新冠肺炎确诊/疑似患者，防疫部门将要求其上传手机中的接触记录信息，帮助疫情防控人员更快地找到密切接触者，及时提醒密切接触者进行观察和隔离。

据相关负责人介绍，基于蓝牙技术的密切接触者追踪方案是目前国际上公认的能够最大程度保护用户隐私的方案：使用服务必须经过用户的同意；服务不收集用户的身份信息和位置数据；服务使用加密ID作为用户标识；用户接触的ID列表只保留在本人手机里，仅确诊/疑似用户需按要求上传数据；手机里的数据在保留21天后会定期清除；确诊/疑似患者的信息不会被其他用户识别；服务仅用于新冠肺炎常态化防控需求，仅防疫部门有权限使用数据。

此外，行程卡APP2.0已经登录各大应用商店。在苹果应用商店、华为应用市场、OPPO软件商店、vivo应用商店、小米应用商店、百度手机助手、三星应用商店、魅族应用商店、中兴应用商店以及腾讯应用宝、豌豆荚、酷安等APP商城，搜索“通信行程卡”就能直接下载，快来试试吧！

(责编：许维娜、夏晓伦)