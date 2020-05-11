“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”启动

人民网北京5月11日电（许维娜）日前，记者从腾讯公司获悉，武汉市委宣传部、武汉市委网信办、武汉市商务局、武汉市文旅局等部门联合腾讯公司，共同启动“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”，将从内容、产业、文化、人才四个维度合作，助力武汉社会经济复苏和武汉城市品牌塑造。

据了解，“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”主要分为三个阶段：

第一阶段，发起“我为武汉抢一单”活动，以助力武汉消费券发放使用为核心，推广消费品牌，提升消费热情。除了微信、腾讯微视等产品发放武汉消费券，激活武汉市民出门消费外，还将举办“武汉区长带货”、线上线下相结合的“武汉品牌日”购物节，助力武汉名优商品网上销售，推广武汉品牌。

第二阶段，“闪耀武汉之夜”，以拉动武汉夜经济复苏和提升为重点，展现武汉魅力。伴随着“2020腾讯中国城市夜经济影响力启动盛典”落地武汉，还将推出“武汉小龙虾地图”、《排队小吃》等精品内容和活动，进一步刺激消费欲望。

第三阶段，围绕“武汉欢迎你”主题，聚焦武汉文旅产业复苏，喜迎八方游客，合力打造武汉文旅品牌。在此阶段，腾讯微视将重点对武汉文旅从业人员进行短视频直播等培训，并推出“寻找武汉景区推广官”短视频直播大赛等活动，在向全国全世界推广武汉文旅的同时，建立武汉本土的文旅新媒体团队。

据悉，“腾讯城市品牌计划”是依托腾讯全平台的流量、用户、内容创作者等资源，助力城市品牌打造，城市形象宣传。

在此次“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”中，针对武汉城市特色，腾讯将深度整合腾讯体系内的各类内容生态资源，通过整合社群UGC内容、城市媒体PGC内容实现专业化、本土化、多样化产出城市内容，并给予流量倾斜、收入分成等政策倾斜。

在产业方面，打造武汉城市优品，推出“武汉品牌日”等活动，通过短视频+直播模式，助力武汉和湖北地区的优品销售，推动武汉零售业发展。在人才层面，腾讯则将与武汉相关政府部门联合开发课程、为创作者提供涵盖内容生产、内容变现的全流程指导和与高校合作开设新媒体应用类课程3个维度，推动企鹅新媒体学院在互联网人才培养方面与城市深度合作。

腾讯生态合作部总经理李啦表示，“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”除腾讯微视、腾讯看点、腾讯新闻、腾讯视频等腾讯平台产品参与外，还将联动京东等电商平台参与。

(责编：许维娜、夏晓伦)