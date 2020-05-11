“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”启动

人民网北京5月11日电（许维娜）日前，记者从腾讯公司获悉，武汉市委宣传部、武汉市委网信办、武汉市商务局、武汉市文旅局等部门联合腾讯公司，共同启动“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”，将从内容、产业、文化、人才四个维度合作，助力武汉社会经济复苏和武汉城市品牌塑造。
据了解，“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”主要分为三个阶段：
第一阶段，发起“我为武汉抢一单”活动，以助力武汉消费券发放使用为核心，推广消费品牌，提升消费热情。除了微信、腾讯微视等产品发放武汉消费券，激活武汉市民出门消费外，还将举办“武汉区长带货”、线上线下相结合的“武汉品牌日”购物节，助力武汉名优商品网上销售，推广武汉品牌。
第二阶段，“闪耀武汉之夜”，以拉动武汉夜经济复苏和提升为重点，展现武汉魅力。伴随着“2020腾讯中国城市夜经济影响力启动盛典”落地武汉，还将推出“武汉小龙虾地图”、《排队小吃》等精品内容和活动，进一步刺激消费欲望。
第三阶段，围绕“武汉欢迎你”主题，聚焦武汉文旅产业复苏，喜迎八方游客，合力打造武汉文旅品牌。在此阶段，腾讯微视将重点对武汉文旅从业人员进行短视频直播等培训，并推出“寻找武汉景区推广官”短视频直播大赛等活动，在向全国全世界推广武汉文旅的同时，建立武汉本土的文旅新媒体团队。
据悉，“腾讯城市品牌计划”是依托腾讯全平台的流量、用户、内容创作者等资源，助力城市品牌打造，城市形象宣传。
在此次“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”中，针对武汉城市特色，腾讯将深度整合腾讯体系内的各类内容生态资源，通过整合社群UGC内容、城市媒体PGC内容实现专业化、本土化、多样化产出城市内容，并给予流量倾斜、收入分成等政策倾斜。
在产业方面，打造武汉城市优品，推出“武汉品牌日”等活动，通过短视频+直播模式，助力武汉和湖北地区的优品销售，推动武汉零售业发展。在人才层面，腾讯则将与武汉相关政府部门联合开发课程、为创作者提供涵盖内容生产、内容变现的全流程指导和与高校合作开设新媒体应用类课程3个维度，推动企鹅新媒体学院在互联网人才培养方面与城市深度合作。
腾讯生态合作部总经理李啦表示，“武汉有力量——2020武汉城市品牌计划”除腾讯微视、腾讯看点、腾讯新闻、腾讯视频等腾讯平台产品参与外，还将联动京东等电商平台参与。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】