我国首个大型页岩气田累产超300亿立方米

本报重庆5月11日电 （常碧罗、刘政宁）5月11日，我国首个大型页岩气田——中国石化江汉油田涪陵页岩气田累计生产页岩气突破300亿立方米。目前，该气田日产气量1700万立方米，可满足3400万户家庭日常用气需求。

涪陵页岩气田位于重庆市，是我国川气东送管道重要气源之一，也是中国石化“气化长江经济带”行动的重要资源基础。目前，气田焦页1HF井连续生产2680天，焦页6—2HF井累产超3.1亿立方米，继续保持国内页岩气井开发时间最长、单井累产最高两项纪录。

今年以来，为保障天然气供应，助力长江经济带沿线企业复产达产，江汉油田涪陵页岩气公司启动“百日攻坚创效”行动，连续打破气田钻井周期最短纪录，累计为长江经济带沿线省市输送天然气21亿立方米。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 01 版）

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