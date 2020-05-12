一季度风电和光伏发电量均保持两位数增长

本报北京5月11日电 （记者丁怡婷）国家能源局11日发布2020年一季度风电和光伏发电并网运行情况。据行业统计，一季度全国风电新增并网装机236万千瓦，其中陆上风电新增装机207万千瓦、海上风电新增装机29万千瓦。截至3月底，全国风电累计装机2.13亿千瓦。从新增装机布局来看，主要集中在山西、河北、广西、青海和宁夏五省区。
一季度风电发电量1149亿千瓦时，同比增长10.4%；全国风电平均利用小时数548小时，利用小时数较高的地区是云南、四川和广西。
光伏方面，一季度全国新增光伏发电装机395万千瓦，其中集中式光伏新增装机223万千瓦，分布式光伏新增装机172万千瓦。截至3月底，光伏发电累计装机达到2.08亿千瓦。从新增装机布局来看，华北、华南地区新增装机较多。
一季度光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%；全国光伏利用小时数248小时，同比增长8小时。东北地区光伏利用小时数最高，达350小时，同比下降9小时；华东地区利用小时数最低，达190小时，同比增长22小时。
国际能源署（IEA）近日发布报告显示，今年一季度全球能源需求同比下降3.8%。可再生能源发电基本未受疫情影响，由于风力发电和光伏发电大幅增长，一季度可再生能源发电量增长3%，而电力需求总量减少提高了可再生能源在电力供应中的比例。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】