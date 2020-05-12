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一季度风电和光伏发电量均保持两位数增长

2020年05月12日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月11日电  （记者丁怡婷）国家能源局11日发布2020年一季度风电和光伏发电并网运行情况。据行业统计，一季度全国风电新增并网装机236万千瓦，其中陆上风电新增装机207万千瓦、海上风电新增装机29万千瓦。截至3月底，全国风电累计装机2.13亿千瓦。从新增装机布局来看，主要集中在山西、河北、广西、青海和宁夏五省区。

　　一季度风电发电量1149亿千瓦时，同比增长10.4%；全国风电平均利用小时数548小时，利用小时数较高的地区是云南、四川和广西。

　　光伏方面，一季度全国新增光伏发电装机395万千瓦，其中集中式光伏新增装机223万千瓦，分布式光伏新增装机172万千瓦。截至3月底，光伏发电累计装机达到2.08亿千瓦。从新增装机布局来看，华北、华南地区新增装机较多。

　　一季度光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%；全国光伏利用小时数248小时，同比增长8小时。东北地区光伏利用小时数最高，达350小时，同比下降9小时；华东地区利用小时数最低，达190小时，同比增长22小时。

　　国际能源署（IEA）近日发布报告显示，今年一季度全球能源需求同比下降3.8%。可再生能源发电基本未受疫情影响，由于风力发电和光伏发电大幅增长，一季度可再生能源发电量增长3%，而电力需求总量减少提高了可再生能源在电力供应中的比例。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月12日 02 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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