大数据“画像” 首贷更精准（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

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对于不少民营和小微企业来说，借到第一笔钱不是一件容易的事。为缓解融资“最先一公里”问题，今年4月1日，全国首家首贷服务中心——北京市首贷服务中心正式运行。

在这里，企业可以高效地与多家银行交流对接，选择适合自身特点的金融产品，有效节省时间和人力成本。借助大数据，中心也能帮助银行解决信息不对称难题，更好地为企业提供精准的金融服务。截至5月9日，入驻银行已审批通过贷款165笔，金额达6.11亿元。

目前，我国有小微企业3000多万户、个体工商户8000多万户，其中，在商业银行有贷款余额的比例约为20%。这意味着，还有相当数量的民营和小微企业（个体工商户）未获得银行的融资支持。

缓解民营和小微企业的融资困境，重点和难点之一就是破解“首贷难”问题。所谓的首贷，即首次贷款，是指在中国人民银行征信报告中无贷款记录的企业首次从银行业金融机构获得贷款。

今年4月1日，全国首家首贷服务中心——北京市首贷服务中心在北京市政务服务中心正式运行。中心是由政府引导、市场化运作的企业融资服务平台，运营一个多月以来，已有多家小微企业通过中心的撮合服务，获得了“首贷”，有望为缓解民营和小微企业融资难提供一个“北京样本”。

一窗受理，企业可与多家银行高效对接

“对于小微企业来说，借到第一笔钱可真难。”中关村昌平园一家民营高科技企业——韵动体感科技有限公司负责人刘一良感慨道。

韵动体感成立于2016年12月9日，是一家致力于体感交互技术的AI创新公司，此前从未在银行贷过款。受疫情影响，今年企业流动资金出现短缺。焦虑的刘一良抱着试试看的态度，到首贷服务中心寻求帮助。经过与入驻银行和担保公司沟通，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，北京银行提供贷款，在企业完成相关资料报送后5个工作日，便为企业放款45万元，利率执行央行LPR+50个基点的支持小微企业再贷款利率，解决了企业流动资金短缺的困难。“如今不少小微企业求贷无门，首贷服务中心真是为我们解决了大问题！”刘一良说。

首贷为什么是一个难题？一个重要原因是存在信息不对称现象。小微企业自身存在的特殊情况，例如财务制度不规范，无法为风险识别提供有效参考，银行难以对企业核心竞争力和生存能力做有效评估，这是造成银行“不愿贷”“不敢贷”的原因所在。

据人民银行统计，小微企业第一次获得贷款平均时间在成立4年零4个月后，但很多企业等不到首贷就倒下了。相反，如果企业获得首次贷款，再获得贷款的概率将大大提高。

为了解决民营和小微企业融资“最先一公里”问题，北京市从去年开始筹划建设全国首家首贷服务中心。该中心由北京市政务服务管理局会同北京银保监局、地方金融监管局、人行营管部、经信局及北京金控共同建设，通过“小前台大后台”的形式，“一窗”统一对外提供客户咨询、业务登记；银行和其他中介机构派驻人员在后台承担产品介绍、业务指导、对接办理职能，实现前后台受理审批无缝衔接。

目前首贷服务中心已进驻银行22家，担保、小贷机构各3家，企业在这里可以高效地与多家银行交流和对接，有效节省了时间和人力成本。截至5月9日，入驻银行已审批通过贷款165笔，金额达6.11亿元。

高效审批，多款金融产品“私人订制”

4月1日，首贷服务中心运营首日，经营着一家小企业的张先生就兴冲冲地赶来。

张先生的公司提供专业承包和工程技术咨询服务，但眼下遭遇资金紧张困局。他来到综合窗口提出融资需求，并自主选择工商银行为意向银行。工行驻点人员第一时间通过首贷服务中心综合受理平台接收，并为之匹配工行线上融资“经营快贷”产品，调查、审批和放款等系列业务流程操作均于当日完成，成为首贷服务中心成功发放的首笔小微企业贷款。尝了鲜的张先生也很满意：“这款产品无需抵质押、自助办理、随借随还，操作方便，放款速度快。”

北京中科润金环保工程股份有限公司是一家环境保护综合治理解决方案提供商，通过与几家银行沟通后，最终选定农业银行的抵押e贷产品。审批额度为1000万元，利率为3.85%，满足公司额度大、利率低、审批快的预期。

受疫情影响，朝阳区一家从事互联网科技的小微企业面临资金压力，复工运行、员工发薪都成了问题。“我在首贷中心看上了几款产品，这里面邮储银行的小微易贷最吸引我。”只用了不到一个小时，企业负责人赵先生就从首贷中心成功贷走了“救急钱”。

“小微企业金融需求有‘短、小、频、急’的特点。对此，邮储银行形成了囊括‘强抵押’‘弱担保’‘纯信用’各个担保方式的全产品序列。”邮储银行相关负责人介绍。

“入驻首贷服务中心的银行可提供近70个金融产品，为小微企业提供差异化、特色化的金融服务。最重要的是，企业在这儿可‘货比三家’，直面银行，降低融资成本。”北京市政务服务管理局行政审批服务管理处处长李三忠说。

大数据支撑，提升授信审批效率

“原本以为手续会非常繁琐，结果只是填写了姓名、证件号码、联系方式、抵押物地址等简单信息，就获得了审批。”经营着一家供应链管理企业的白女士非常感慨，受疫情影响，企业资金周转出现困难。通过首贷服务中心，企业成功获得了招商银行157万元授信额度。

“我们通过PAD移动作业平台现场对小微企业主进行预审批，客户无需提供复杂资料，只要录入简单的基本信息，后台通过大数据和模型分析，一分钟即可出具客户的预审批结果报告。”招商银行派驻的工作人员介绍。

记者了解到，北京市首贷服务中心运行模式的最大亮点在于为入驻银行开放了政务数据共享，可以帮助商业银行更好地为企业提供精准的金融服务。

李三忠介绍，为了解决商业银行与民营和小微企业之间信息不对称的难题，让银行吃下“定心丸”，北京市相关政府和监管部门依托北京金融公共数据专区和金融大数据平台支撑，为入驻首贷服务中心的商业银行提供工商等企业信息的查询比对服务，对企业进行精准“画像”，提升授信审批效率。

此外，北京市不动产登记中心也已进驻首贷服务中心，现场为企业提供零距离的信息查询服务及房产抵押业务办理的绿色通道，以提高融资效率。

下一步，北京银保监局和北京地方金融监管局将加强对进驻银行和配套服务机构服务质量的跟踪评价，建立入驻和退出首贷服务中心的竞争机制，激励各进驻银行和配套服务机构提供更优的产品和服务，进一步缓解小微企业融资难。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)