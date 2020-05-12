如何快速筛选体温异常人员？基于人工智能技术，诺基亚贝尔快速研制出高精度、远距离、大范围的红外体温监测方案，实时测温误差不超0.3摄氏度。

如何减轻医护人员工作压力？中国移动开发出5G医护助理机器人，可代替医护人员完成远程看护、测量体温、消毒、送药等工作。

如何监测疫情变化？中国电科搭建起“一网畅行”大数据平台，实时监控全国疫情情况并预测分析，平均预测误差不到1%。

疫情防控中，不少央企积极运用5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术手段，为疫情防控和复工复产提供强大科技支撑。

依托5G技术，搭建信息高速公路。疫情防控中，三家电信央企全力保障通信需要，截至目前，他们提供的在线教育服务已累计覆盖1.09亿用户，视频会议、无线对讲等办公服务覆盖773.8万政企用户。

发挥大数据优势，助力复工复产。中国联通推出“社区风险预测”“健康U码”等大数据产品，向全社会免费提供防疫、预警、出行、复工等查询功能，开通一周点击量便破千万。国家电网、南方电网开发多套大数据算法模型，发布“企业复工电力指数”产品，客观反映复工复产情况，形成区域监测分析报告约400份。

借助云计算，架设供需“桥梁”。央企电商联盟搭建全国企业复工复产供需对接云平台，发布8000余条供需信息；央企工业互联网融通平台紧急上线抗疫云专区，助力中小企业复工复产；中国电子推出国家重点医疗物资保障调度云平台，覆盖31个省份约2000家重点企业；中国航发搭建供应链协同云平台，推动供应链计划、生产、物流、质量协同……多个平台的陆续推出，让供需双方实现远程精准对接，为复工复产提速扩面提供了便利。

加强智能制造，实现“人休机不休”。央企充分运用工业互联网、人工智能技术，打造自动化车间、智能工厂，提升智能制造水平。中国石化依托生产管控仿真平台，为勘探、炼化、运输等生产作业现场提供远程专家支持、在线管控和动态监测，保障正常生产运营。中国电科上线“电科鸿雁”智能无人运投管控系统，管理无人机执行应急物资运输、隔离区餐食配送、巡查飞行、防疫广播、喷洒消毒等任务。

医药、环保等领域的央企也发挥各自技术优势，为抗疫保驾护航。中国节能抢夺工期，紧急驰援建设武汉千子山医废处置中心，10小时完成建设方案、3天完成工程设计图、8天完成主设备吊装和管线敷设，提前31小时使3条生产线建成投产，及时缓解了武汉医疗废物处置压力；中国建材紧急向武汉火神山、雷神山两座医院提供数十吨高效玻纤空气过滤纸，对0.3微米颗粒的过滤效率高达99.97%；国药集团在核酸检测、疫苗研发、药物器械研制生产等方面开展科研攻关，短时间内取得多项突破，研发的新冠病毒灭活疫苗已投入临床试验。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)