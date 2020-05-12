人民网>>财经

央企积极运用先进技术支持疫情防控和复工复产

科技抗疫显威力

本报记者  刘志强  余建斌

2020年05月12日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　如何快速筛选体温异常人员？基于人工智能技术，诺基亚贝尔快速研制出高精度、远距离、大范围的红外体温监测方案，实时测温误差不超0.3摄氏度。

　　如何减轻医护人员工作压力？中国移动开发出5G医护助理机器人，可代替医护人员完成远程看护、测量体温、消毒、送药等工作。

　　如何监测疫情变化？中国电科搭建起“一网畅行”大数据平台，实时监控全国疫情情况并预测分析，平均预测误差不到1%。

　　疫情防控中，不少央企积极运用5G、大数据、云计算、人工智能等先进技术手段，为疫情防控和复工复产提供强大科技支撑。

　　依托5G技术，搭建信息高速公路。疫情防控中，三家电信央企全力保障通信需要，截至目前，他们提供的在线教育服务已累计覆盖1.09亿用户，视频会议、无线对讲等办公服务覆盖773.8万政企用户。

　　发挥大数据优势，助力复工复产。中国联通推出“社区风险预测”“健康U码”等大数据产品，向全社会免费提供防疫、预警、出行、复工等查询功能，开通一周点击量便破千万。国家电网、南方电网开发多套大数据算法模型，发布“企业复工电力指数”产品，客观反映复工复产情况，形成区域监测分析报告约400份。

　　借助云计算，架设供需“桥梁”。央企电商联盟搭建全国企业复工复产供需对接云平台，发布8000余条供需信息；央企工业互联网融通平台紧急上线抗疫云专区，助力中小企业复工复产；中国电子推出国家重点医疗物资保障调度云平台，覆盖31个省份约2000家重点企业；中国航发搭建供应链协同云平台，推动供应链计划、生产、物流、质量协同……多个平台的陆续推出，让供需双方实现远程精准对接，为复工复产提速扩面提供了便利。

　　加强智能制造，实现“人休机不休”。央企充分运用工业互联网、人工智能技术，打造自动化车间、智能工厂，提升智能制造水平。中国石化依托生产管控仿真平台，为勘探、炼化、运输等生产作业现场提供远程专家支持、在线管控和动态监测，保障正常生产运营。中国电科上线“电科鸿雁”智能无人运投管控系统，管理无人机执行应急物资运输、隔离区餐食配送、巡查飞行、防疫广播、喷洒消毒等任务。

　　医药、环保等领域的央企也发挥各自技术优势，为抗疫保驾护航。中国节能抢夺工期，紧急驰援建设武汉千子山医废处置中心，10小时完成建设方案、3天完成工程设计图、8天完成主设备吊装和管线敷设，提前31小时使3条生产线建成投产，及时缓解了武汉医疗废物处置压力；中国建材紧急向武汉火神山、雷神山两座医院提供数十吨高效玻纤空气过滤纸，对0.3微米颗粒的过滤效率高达99.97%；国药集团在核酸检测、疫苗研发、药物器械研制生产等方面开展科研攻关，短时间内取得多项突破，研发的新冠病毒灭活疫苗已投入临床试验。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved