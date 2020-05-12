银保监会规范互联网贷款

本报北京5月11日电 （记者欧阳洁）银保监会近日起草《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》，明确互联网贷款应遵循小额、短期、高效和风险可控原则，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。

《办法》要求银行加强贷款支付和资金用途管理，对符合相应条件的贷款应采取受托支付方式，并精细化受托支付限额管理。贷款资金用途应当明确、合法，不得用于购房、股票、债券、期货、金融衍生品和资产管理产品投资，不得用于固定资产和股本权益性投资等。如发现贷款用途违法违规或未按照约定用途使用的，应当采取措施提前收回贷款。

在规范商业银行对合作机构管理方面，《办法》要求银行建立各类合作机构的全行统一的准入机制，并从经营情况、管理能力、风控水平等方面对合作机构进行准入前评估，持续对合作机构进行管理，定期进行全面评估。

在消费者权益保护方面，《办法》规定银行应当建立互联网借款人权益保护机制，将消费者保护嵌入互联网贷款业务全流程管理，要求银行应充分披露贷款主体、实际年利率、年化综合资金成本、还本付息安排、逾期清收、咨询投诉等信息，不得委托有违法违规记录的合作机构进行清收。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）

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