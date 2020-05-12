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4月末广义货币增长11.1%，创3年来新高

货币政策支持实体经济效果不断显现

2020年05月12日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月11日电  （记者葛孟超、王观）央行11日发布的4月金融统计数据显示，在货币供应量方面，4月末，广义货币（M2）余额209.35万亿元，同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点；狭义货币（M1）余额57.02万亿元，同比增长5.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.6个百分点。

　　“主要受企业融资持续改善，企业存款显著多增，以及财政政策发力，财政存款大幅少增的影响，M2同比增速创下2017年1月以来新高。M1同比增速较高，反映出企业等微观主体活力持续恢复的态势。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

　　交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，M2同比增速较高，一方面表明前期货币政策的逆周期调节正在发挥作用，货币政策支持实体经济从疫情冲击中尽快恢复的效果开始显现；另一方面，金融数据往往领先于实体经济数据，M2同比增速的提升也反映出中国经济在经历了一季度的回落之后，从二季度开始持续反弹具备坚实的基础。

　　数据显示，在人民币贷款方面，4月，人民币贷款增加1.7万亿元，同比多增6818亿元，超过市场预期。分部门看，住户部门贷款增加6669亿元，其中，短期贷款增加2280亿元，中长期贷款增加4389亿元；企（事）业单位贷款增加9563亿元，其中，短期贷款减少62亿元，中长期贷款增加5547亿元，票据融资增加3910亿元；非银行业金融机构贷款增加404亿元。

　　民生银行首席研究员温彬认为，央行引导贷款市场报价利率下行推动企业融资成本降低，提高金融机构加大信贷支持实体经济的针对性和有效性。金融机构应贷尽贷、应贷快贷，持续增加中小微企业、制造业等领域的中长期贷款，促进了4月企业贷款和居民贷款的温和修复。

　　央行同日发布的4月社会融资规模统计报告显示，在社会融资规模方面，4月末，社会融资规模存量为265.22万亿元，同比增长12%。4月，社会融资规模增量为3.09万亿元，比上年同期多1.42万亿元，超过市场预期。

　　温彬表示，政府投资拉动、信贷供给增加、融资成本降低等因素，共同推动了4月新增社融回升。王青认为，4月社融增量较高，进一步印证当前资金正大量流向实体经济，各项企业融资支持政策效果逐渐显现。

　　下一阶段货币政策走向如何？央行近日发布了今年一季度货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，稳健的货币政策更加灵活适度，强化逆周期调节，保持流动性合理充裕。在多重目标中寻求动态平衡，更加重视经济增长、就业等目标，以更大的政策力度对冲疫情影响，为有效防控疫情、支持实体经济恢复发展营造适宜的货币金融环境。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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