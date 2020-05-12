黑龙江稳企稳岗基金贷款突破100亿元

本报哈尔滨5月11日电 （记者刘梦丹）记者从黑龙江省地方金融监管局获悉：自4月1日稳企稳岗基金贷款启动投放以来，获得贷款支持的企业达到1513家，获贷109.9亿元，已突破百亿元大关。其中，担保贷款43.1亿元，非担保贷款66.8亿元；中型企业59.0亿元，小型企业45.1亿元，微型企业5.7亿元。

为帮助中小企业纾困解难、稳岗促就业，黑龙江省政府设立了省级中小企业稳企稳岗基金，通过风险补偿的方式引导和带动金融资本合力帮助省内中小企业抗击疫情，复工复产。

黑龙江省制定出台的《省级中小企业稳企稳岗基金担保贷款风险补偿实施办法（试行）》，明确了政策重点支持对象、风险补偿方式，规定贷款的额度、期限、利率及担保费率，并要求参与的银行及担保机构压缩审批流程，提高业务办理速度，力争为企业提供“快捷贷、迅速保”的优质金融服务。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）

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