黑龙江稳企稳岗基金贷款突破100亿元

本报哈尔滨5月11日电 （记者刘梦丹）记者从黑龙江省地方金融监管局获悉：自4月1日稳企稳岗基金贷款启动投放以来，获得贷款支持的企业达到1513家，获贷109.9亿元，已突破百亿元大关。其中，担保贷款43.1亿元，非担保贷款66.8亿元；中型企业59.0亿元，小型企业45.1亿元，微型企业5.7亿元。
为帮助中小企业纾困解难、稳岗促就业，黑龙江省政府设立了省级中小企业稳企稳岗基金，通过风险补偿的方式引导和带动金融资本合力帮助省内中小企业抗击疫情，复工复产。
黑龙江省制定出台的《省级中小企业稳企稳岗基金担保贷款风险补偿实施办法（试行）》，明确了政策重点支持对象、风险补偿方式，规定贷款的额度、期限、利率及担保费率，并要求参与的银行及担保机构压缩审批流程，提高业务办理速度，力争为企业提供“快捷贷、迅速保”的优质金融服务。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】