银保监会发布征求意见稿 严防互联网贷款违规流入楼市股市

银保监会日前发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》。征求意见稿明确，单户用于消费的个人信用贷款授信额度不超过人民币20万元，贷款资金不得用于购房及偿还住房抵押贷款，股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资。有网民认为，新的暂行办法有助于补齐互联网贷款业务相关制度短板，促进行业规范发展。未来监管要更多运用金融科技力量，确保资金流向的正当性、精准性。

一些网民表示，针对近年互联网贷款野蛮生长过程中的乱象，有必要尽快补齐政策短板，防堵诸多漏洞。作为商业银行互联网贷款业务的“基本法”，这一暂行办法将正式确立互联网贷款的地位，为商业银行互联网贷款业务发展提供政策依据，有助于互联网贷款业务长期健康可持续发展。

“此次征求意见稿明确，单户用于消费的上限设定为20万元，反映了监管正努力在促进居民消费和控制贷款用途之间取得平衡。”网民“薛洪言”表示，这既能满足各方对消费贷款的诉求，又能有效降低消费贷款资金流入股市楼市的压力，还能在一定程度上控制居民杠杆率的增速，可谓一举多得。

有网民表示，对银行而言，信贷资金流向用途监控始终是个难题。建议进一步发挥金融科技作用，严格追踪贷款流向，将虚构贷款用途、挪用信贷资金的行为纳入征信系统，提高借款人违规成本，从源头上遏制互联网贷款资金违规流入楼市、股市，严守不发生系统性风险底线。

(责编：李栋、孙阳)