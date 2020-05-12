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支持政策效果显现 汽车市场21个月来首现正增长

2020年05月12日08:13  来源：经济参考报
 

　　中国汽车工业协会11日发布数据显示，2020年4月，国内汽车产销分别完成210.2万辆和207万辆，环比增长46.6%和43.5%，同比分别增长2.3%和4.4%。这也是国内汽车市场连续21个月以来，月度销量首次出现正增长。

　　据介绍，今年前4个月，汽车产销分别完成559.6万辆和576.1万辆，整体产销量同比仍然分别下降33.4%和31.1%。但从4月份开始，汽车市场开始呈现快速回暖趋势。

　　与宏观经济走势联系紧密的商用车产品，在4月份创造了产销量新高。4月，商用车产销分别完成51.4万辆和53.4万辆，环比分别增长37.8%和37.7%，同比分别增长31.3%和31.6%，为历史最高水平。

　　业内人士表示，随着国内疫情防控形势逐步好转，中央及地方政府一系列利好政策的推出，整车企业生产经营已基本恢复，产量已达到去年同期水平，汽车市场总体逐步好转。

　　不仅是总体数据向好，4月份各主要汽车企业的销量数据也出现回暖趋势。上汽集团日前披露的4月份产销数据显示，4月销量为41.76万辆，环比增长80.4%。长安汽车4月份共销售汽车近16万辆，同比增长32%。江淮汽车4月份销量近4.3万辆，同比增长超过22%。吉利、长城、东风、广汽等企业也发布了4月份销售业绩，多数企业销量实现正向增长。

　　对此，乘联会秘书长崔东树表示，4月汽车销量环比3月提升明显，体现疫情后复产复工等综合政策引导的良好效果，市场需求恢复较快。同时，国家和地方政府促进汽车消费政策的出台和落地，也推动了前期观望消费群体购车需求的释放。

　　对于未来汽车产业发展形势，中汽协表示，5月份汽车市场还会延续回暖态势，能够在较大程度上降低疫情给汽车行业带来的负面影响。

　　同时，中汽协也表示，行业上下应重点关注海外疫情防控的形势变化，提前做好相应准备，以降低国际疫情对国内汽车行业带来的负面影响。

　　中汽协预测，如果海外疫情在二季度得到有效控制，预计2020年中国汽车市场销售或同比下滑15%。如果海外疫情得不到有效遏制，影响至三季度或更长，预计2020年中国汽车市场销售或同比下滑25%。

(责编：李栋、孙阳)
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