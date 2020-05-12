4月信托发行不足2500亿元 收益率滑入“7”时代

受疫情和相关政策不断收紧影响，集合信托发行正持续“缩水”。用益信托最新数据显示，4月份，全行业信托产品发行规模不足2500亿元，环比下降超2成。与此同时，随着降息预期情绪的延续，信托市场收益也进入低利率时代，一季度平均预期收益率降至8%以下。
根据用益信托统计显示，4月份，68家信托公司共发行2587款信托，环比锐减22.9%；融资2453.4亿元，环比下滑22.3%。
事实上，信托发行及成立规模均下滑的趋势，在整个一季度都在悄悄上演。从月度数据来看，2月份受疫情影响最为严重，发行及成立规模均大幅下挫，但3月份开始有所恢复。
一面是信托融资规模的“缩水”，一面是收益的不断下滑。集合信托产品的平均预期收益率持续下行，一季度平均预期收益率为7.86%，环比减少0.05个百分点。
对信托产品收益率走势，普益标准报告认为，预计在疫情的影响全面消除之前，实体经济融资环境会一直处于较为宽松的状态。在此背景下，信托产品收益率不可避免地会受到影响，呈现逐渐走低的势态。
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