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银保监会： 支持外资再保险公司加大在华投入

2020年05月12日08:14  来源：经济参考报
 

　　银保监会官网11日发文称，批复同意德国汉诺威再保险股份公司上海分公司（以下简称汉再上分）增加注册资本15.60亿元人民币（币种下同），增资后该公司注册资本由25.45亿元增加至41.05亿元。

　　银保监会表示，将继续积极贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的决策部署，推动银行业保险业高水平对外开放，支持外资再保险机构参与我国再保险市场建设，促进外资再保险公司在华业务健康发展，提高我国保险业的市场化、国际化和对外开放程度。

　　在政策大力鼓励下，近半年来外资再保险公司数量稳步增加。2019年11月，银保监会批准德国通用再保险公司上海分公司注册资本由3亿元增加至4.39亿元。同年12月，批准大韩再保险公司上海分公司开业。2020年4月，批准瑞士再保险公司北京分公司注册资本由3亿元增加至13.55亿元。

　　近年来，我国再保险市场在高度开放的竞争环境下稳健发展，再保险市场规模快速增长，主体稳步增加，再保险保障保险行业稳健运行、服务经济发展和社会治理、服务国家战略的作用逐渐发挥。国外再保险机构更加重视并长期看好中国再保险市场发展，纷纷加大对中国市场投入，以提升在华业务发展能力。

(责编：李栋、孙阳)
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