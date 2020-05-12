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多地取消落户限制 楼市调控坚持“房住不炒”

2020年05月12日08:15  来源：经济参考报
 

　　近段时间以来，为保证房地产市场平稳运行，在“房住不炒”定位不变、房地产金融监管持续从严的背景下，地方因城施策更加灵活，多省市全面取消落户限制。

　　近期，有关部门陆续发文强调坚持“房住不炒”的定位决心，房地产调控长效机制的推进将不受任何事件影响而改变。

　　“针对房地产市场而言，‘房住不炒’定位坚定不移，土地作为市场重要要素加快流转、保证供应，人才落户政策不断放宽，人才安居政策出台频率加快。同时减小疫情影响、稳定市场的政策继续出台。”贝壳研究院策略研究部一位分析人士指出。

　　其中，放宽或者取消落户限制，成为地方政府普遍的政策着力点。例如，5月初，山东省人力资源和社会保障厅等13部门联合印发文件，提出拓宽就业渠道、鼓励基层就业、加大引才力度等多方面政策措施。其中明确提出，山东将全面放开对高校在校生、毕业生的落户限制，全省16市均可先落户后就业。

　　5月1日，浙江省实施新的“常住户口登记管理规定”，在一定程度上放宽了落户政策。该政策明确，放宽集体户设立条件；取消集体宿舍的条件限制，支持孵化器、众创空间、特色小镇等设立集体户；允许人才公寓、酒店式公寓设立集体户。

　　今年4月份，发改委方面表示，针对房地产市场调控，除了土地要素的改革要求外，还包括放宽落户条件，加快城市城镇化，指导各地政府加快人才落户、人才引进、人才安居类政策的出台。

　　根据贝壳研究院的统计，今年4月份以来，随着复工复产的推进，各地正在加快人才引进的步伐，在人才安居类政策上加大出台频率以及覆盖范围。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出，近期，发改委再次明确全国各地需要放宽落户政策，尤其是一些常住人口规模不大的城市，更需要加快落户政策的调整和放松，所以地方省市类似的政策调整，具有积极的意义，“一方面可以吸纳人才，另一方面也能带动房地产市场相关物业的交易，客观上能够促进集体宿舍、人才公寓、酒店式公寓等物业的后续发展。”

(责编：李栋、孙阳)
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