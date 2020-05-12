北京市市场监督管理局公布不合格成人服装产品 涉ZARA等多品牌

北京商报讯（记者 王晓然 孔瑶瑶）5月11日，北京市市场监督管理局公布了一批抽检不合格成人服装产品，其中涉及快时尚品牌ZARA多款服装，以及Coach、范思哲、纪梵希等轻奢和奢侈品牌服装，不合格问题主要为产品使用说明、纤维含量、含绒量等不符合相关标准要求。
其中，产地包括中国、摩洛哥、缅甸、土耳其的ZARA品牌服饰出现纤维含量、起球、耐湿摩擦色牢度、充绒量等不合格项，产品涉及套头衫、大衣、防风夹克、休闲衫。
轻奢品牌Coach此次有3款产品不合格，分别是产自中国的货号为88472的女士机织裙160/88A、产自泰国的货号为78917的女士机织羽绒服160/88A和货号为78972的女士机织羽绒服，3款产品不合格项均为纤维含量。产自意大利的货号为BW902Z42U-A231798的纪梵希毛衣，耐湿摩擦色牢度不合格。
来自范思哲款号为A83111-A231489的羽绒服185/96B 52，羽绒品类、含绒量、绒子含量不合格；款号为A85199-A232121的范思哲棉服180/92A 50，纤维含量不合格。此外，还有一款款号为A84389-A231798的范思哲针织衫165/88A 40产品纤维含量不合格。
市市场监管局已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处，并提出，公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施，保护消费者合法权益。
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