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丰巢超时收费争议未消 多地监管部门发声

2020年05月12日08:19  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端5月11日电 近日，丰巢快递宣布超时收费政策引发争议。上海消保委官方微信号11日发文称，对于在居民小区占据独占地位的快递柜经营企业，其收费和交易条件的设定应广泛征询所有业主的意见，从而充分保障消费者的公平交易权。

　　另据宁波晚报最新消息，宁波市消保委高度重视，将在近日约谈丰巢柜在宁波的相关地区负责人，协商一个让各方都能接受的处理方案。

　　上海市消保委在文中表示，丰巢快递柜宣布执行超时收费，引发消费者普遍不满，也接到了大量消费者的反映与咨询。

　　上海市消保委认为，其一，快递公司将快递件放入快递柜，都应征得消费者的明确同意。

　　在快递件放入快递柜前，快递公司应当明确告知消费者相关情况及法律后果，并征得消费者明确同意。每一单快递都属单独合同，都要得到消费者的明确同意，做到“一单一物一确认”。如快递公司未经消费者同意擅自将快递件放入快递柜行为的，消费者可以向消保委投诉。

　　其二，利用物业共用部位从事快递柜经营的，应当征得业主大会同意。

　　物业共用部位属于全体业主所有，也应当服务于全体业主。快递柜经营企业利用小区物业共用部位从事快递柜经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业(物业公司)的同意后，按照规定办理有关手续。

　　其三，快递柜的收费和交易条件应当公平合理。

　　对于在居民小区占据独占地位的快递柜经营企业，其收费和交易条件的设定应采取合理的方式，广泛征询所有业主的意见，从而充分保障消费者的公平交易权。

　　多地监管部门发声

　　日前，丰巢快递柜推出的一项收费政策引发社会争议。依据这项收费标准，丰巢将为用户在12小时之内免费保存包裹，超时将按照0.5元/12小时的价格进行收费。用户可通过加入丰巢会员的方式，享受有效期内不限保管次数的服务。

　　随着争议声越来越大，丰巢9日深夜紧急发文予以了回应。丰巢称，根据后台数据显示，快递员派件高峰集中在9点至11点之间，按12小时保管制度推算，最晚可以为客户免费保管至晚上11点。数据同时显示，会员制上线以来，丰巢12小时内取件比例提升了5%，从全国来看，每天早上能空出近百万个格口，服务于新用户。

　　丰巢还表示，这项收费政策的初衷是鼓励用户及时取件，后续还将联系快递企业推出早取件、赢红包的活动。

报道截图

　　报道截图

　　此后，多地监管部门迅速对丰巢超时收费政策做出反应。据不完全统计，广东、山东、江苏、浙江、福建、上海在内的多地监管部门已有表态。

　　据环球网报道，9日晚上，广东省邮政管理局的相关负责人称，“我们依法依规办事，一方面大力支持新业态新模式发展，深入落实放管服改革，放宽许可准入支持运营智能箱经营快递业务，给丰巢科技颁发全国首证，支持中邮速递易、近邻宝等企业申请许可证；另一方面落实审慎监管规定，严格要求企业落实《办法》的具体规定，妥善处理与用户、快递企业关系，按照办法和物价部门规定开展收费，做好服务质量管控。”

　　上海市、山东省邮政管理局明确回应，未经收件人允许将快递放在快递柜，属于投递不规范行为，用户可以投诉。

　　此外，福建省消委会也明确表示，未经收件人同意，快件存入快递柜产生的费用应由快递公司承担。

(责编：李栋、孙阳)
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