商务部：暂停以市场采购贸易方式出口防疫物资是为更好加强质量监管

人民网北京5月12日电 （栗翘楚）近日，义乌等地方已暂停以市场采购贸易方式出口部分防疫物资。境内外企业、个人暂不能以海关监管代码1039开展部分防疫物资报关，但仍可在义乌等市场购买有关防疫物资，并通过一般贸易（海关监管代码0110）等其他方式报关出口。
根据商务部、海关总署、国家药品监督管理局《关于有序开展医疗物资出口的公告》（2020年第5号）和商务部、海关总署、国家市场监督管理总局《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》（2020年第12号），新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计和非医用口罩出口需满足相关质量监管要求，不适用市场采购贸易方式项下的简化申报等通关便利化措施。
2014年以来，为提升部分市场的国际化水平，帮助内贸商户开展对外贸易，商务部等部门先后在浙江义乌、广州花都等14个地方开展了市场采购贸易方式试点，取得积极成效。
商务部外贸司负责人表示，市场采购贸易方式是一种新型贸易方式，非常适宜多品种、小批量的货物出口，但按照规定不能包含需要征收出口关税、实施检验检疫措施的商品。特别需要强调的是，暂停以市场采购贸易方式出口防疫物资，是为了更好地加强防疫物资出口质量监管，是一种临时性措施，不影响通过主流商业渠道出口。商务部将会同相关部门继续加强质量监管，有序扩大防疫物资出口，更好地支持各国抗击疫情。
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