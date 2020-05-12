交通运输部“晒”出2019年成绩单：高速公路新增7000公里

人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，5月12日，交通运输部发布了《2019年交通运输行业发展统计公报》（以下简称公报），公报指出，截至2019年年末，全国铁路营业里程13.9万公里，比上年增长6.1%，其中高铁营业里程达到3.5万公里。全国公路总里程501.25万公里，比上年增加16.60万公里。高速公路里程14.96万公里，增加0.70万公里；高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。

公报指出， 2019年，完成营业性客运量176.04亿人，比上年下降1.9%，完成旅客周转量35349.06亿人公里，增长3.3%；完成营业性货运量462.24亿吨，增长4.8%，完成货物周转量194044.56亿吨公里，增长3.4%。

公报指出，快递业务量完成635.23亿件，比上年增长25.3%。快递业务收入完成7497.82亿元，增长24.2%，快递业务收入占邮政行业业务收入的77.8%，提高1.4个百分点。

以下是公告全文：

2019年交通运输行业发展统计公报

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是《交通强国建设纲要》印发实施之年，全国交通运输系统在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以交通运输供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，全力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，扎实做好“六稳”工作，各项目标任务圆满完成，为推动经济社会平稳发展、全面建成小康社会提供了坚强的交通运输保障。

一、基础设施

（一）铁路。

年末全国铁路营业里程13.9万公里，比上年增长6.1%，其中高铁营业里程达到3.5万公里。全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里，增加9.5公里/万平方公里。

（二）公路。

年末全国公路总里程501.25万公里，比上年增加16.60万公里。公路密度52.21公里/百平方公里，增加1.73公里/百平方公里。公路养护里程495.31万公里，占公路总里程98.8%。

年末全国四级及以上等级公路里程469.87万公里，比上年增加23.29万公里，占公路总里程93.7%，提高1.6个百分点。二级及以上等级公路里程67.20万公里，增加2.42万公里，占公路总里程13.4%，占比与上年基本持平。高速公路里程14.96万公里，增加0.70万公里；高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。

年末国道里程36.61万公里，省道里程37.48万公里。农村公路里程420.05万公里，其中县道里程58.03万公里，乡道里程119.82万公里，村道里程242.20万公里。

年末全国公路桥梁87.83万座、6063.46万米，比上年增加2.68万座、494.86万米，其中特大桥梁5716座、1033.23万米，大桥108344座、2923.75万米。全国公路隧道19067处、1896.66万米，增加1329处、173.05万米，其中特长隧道1175处、521.75万米，长隧道4784处、826.31万米。

（三）水路。

1．内河航道。

年末全国内河航道通航里程12.73万公里，比上年增加172公里。等级航道里程6.67万公里，占总里程52.4%，提高0.2个百分点。三级及以上航道里程1.38万公里，占总里程10.9%，提高0.3个百分点。

各等级内河航道通航里程分别为：一级航道1828公里，二级航道4016公里，三级航道7975公里，四级航道11010公里，五级航道7398公里，六级航道17479公里，七级航道17044公里。等外航道里程6.05万公里。

各水系内河航道通航里程分别为：长江水系64825公里，珠江水系16495公里，黄河水系3533公里，黑龙江水系8211公里，京杭运河1438公里，闽江水系1973公里，淮河水系17472公里。

2．港口。

年末全国港口拥有生产用码头泊位22893个，比上年减少1026个。其中，沿海港口生产用码头泊位5562个，减少172个；内河港口生产用码头泊位17331个，减少854个。

年末全国港口拥有万吨级及以上泊位2520个，比上年增加76个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位2076个，增加69个；内河港口万吨级及以上泊位444个，增加7个。

全国万吨级及以上泊位中，专业化泊位1332个，比上年增加35个；通用散货泊位559个，增加28个；通用件杂货泊位403个，增加7个。

（四）民航。

年末共有颁证民用航空机场238个，比上年增加3个，其中定期航班通航机场237个，定期航班通航城市234个。

年旅客吞吐量达到100万人次以上的通航机场有106个，比上年增加11个，年旅客吞吐量达到1000万人次以上的有39个，增加2个。年货邮吞吐量达到10000吨以上的有59个，增加6个。

（五）公路交通流量。

全国国道观测里程21.75万公里，机动车年平均日交通量为14852辆，比上年增长3.7%，年平均日行驶量为322599万车公里，增长1.9%。其中，国家高速公路年平均日交通量为27936辆，增长4.1%，年平均日行驶量为147826万车公里，增长3.4%；普通国道年平均日交通量为10641辆，增长3.1%，年平均日行驶量为174788万车公里，增长1.0%。

二、运输装备

（一）公路。

年末全国拥有公路营运汽车1165.49万辆，比上年下降18.8%。

拥有载客汽车77.67万辆，比上年下降2.5%，共计2002.53万客位，下降2.2%。其中大型客车30.31万辆，增长0.11%，共计1334.35万客位，增长0.03%。

拥有载货汽车1087.82万辆，比上年下降19.8%，共计13587.00万吨位，增长5.5%。其中，普通货车489.77万辆，下降40.0%，共计4479.25万吨位，下降6.5%；专用货车50.53万辆，下降4.0%，共计592.77万吨位，增长8.3%；牵引车267.89万辆，增长12.7%；挂车279.63万辆，增长12.4%。

（二）水路。

年末全国拥有水上运输船舶13.16万艘，比上年下降4.0%；净载重量25684.97万吨，增长2.3%；载客量88.58万客位，下降8.0%；集装箱箱位223.85万标准箱，增长13.8%。

（三）城市客运。

年末全国拥有公共汽电车69.33万辆，比上年增长2.9%，其中BRT车辆9502辆，增长4.3%。按车辆燃料类型分，柴油车占17.4%，天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%。

拥有轨道交通车站4007个，增加599个；拥有轨道交通配属车辆40998辆，增长20.5%。

拥有巡游出租汽车139.16万辆，增长0.2%。拥有城市客运轮渡船舶224艘，下降10.4%。

三、运输服务

2019年，完成营业性客运量176.04亿人，比上年下降1.9%，完成旅客周转量35349.06亿人公里，增长3.3%；完成营业性货运量462.24亿吨，增长4.8%，完成货物周转量194044.56亿吨公里，增长3.4%。

（一）铁路。

全年完成旅客发送量36.60亿人，比上年增长8.4%，完成旅客周转量14706.64亿人公里，增长4.0%。

全国铁路完成货物总发送量43.89亿吨，比上年增长7.2%，完成货物总周转量30181.95亿吨公里，增长4.3%。

（二）公路。

全年完成营业性客运量130.12亿人，比上年下降4.8%，完成旅客周转量8857.08亿人公里，下降4.6%。完成营业性货运量343.55亿吨，增长4.2%，完成货物周转量59636.39亿吨公里，增长0.4%。

（三）水路。

全年完成客运量2.73亿人，比上年下降2.6%，完成旅客周转量80.22亿人公里，增长0.8%。完成货运量74.72亿吨，增长6.3%，完成货物周转量103963.04亿吨公里，增长5.0%。其中，内河运输完成货运量39.13亿吨、货物周转量16302.01亿吨公里；沿海运输完成货运量27.27亿吨、货物周转量33603.56亿吨公里；远洋运输完成货运量8.32亿吨、货物周转量54057.47亿吨公里。

全国港口完成旅客吞吐量0.87亿人，比上年下降6.7%。其中，沿海港口完成0.82亿人，下降6.5%；内河港口完成0.05亿人，下降10.7%。全年我国邮轮旅客运输量221.4万人，下降11.7%。

全国港口完成货物吞吐量139.51亿吨，比上年增长5.7%。其中，沿海港口完成91.88亿吨，增长4.3%；内河港口完成47.63亿吨，增长9.0%。

全国港口完成外贸货物吞吐量43.21亿吨，比上年增长4.7%。其中，沿海港口完成38.55亿吨，增长4.8%；内河港口完成4.65亿吨，增长4.3%。

全国港口完成集装箱吞吐量2.61亿TEU，比上年增长4.4%。其中，沿海港口完成2.31亿TEU，增长3.9%；内河港口完成3015万TEU，增长8.5%。全国港口完成集装箱铁水联运量516万TEU，增长14.2%，占全国港口集装箱吞吐量1.97%。

全国港口完成煤炭及制品吞吐量26.26亿吨，增长4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量12.14亿吨，增长7.9%；完成金属矿石吞吐量22.20亿吨，增长2.6%。

（四）民航。

全年完成旅客运输量6.60亿人，比上年增长7.9%，完成旅客周转量11705.12亿人公里，增长9.3%。其中，国内航线完成旅客运输量5.75亿人，增长7.0%，港澳台航线完成旅客运输量1107.6万人，下降1.7%；国际航线完成旅客运输量7425.1万人，增长16.6%。

完成货邮运输量753.2万吨，比上年增长2.0%，完成货邮周转量263.19亿吨公里，增长0.3%。

民航运输机场完成旅客吞吐量13.52亿人，比上年增长6.9%。完成货邮吞吐量1710.0万吨，增长2.1%。

（五）邮政。

全年完成邮政行业业务总量16229.63亿元，比上年增长31.5%。

邮政普遍服务完成函件业务21.67亿件，比上年下降19.0%；包裹业务完成2154.4万件，下降10.5%；报纸业务完成168.28亿份，下降2.7%；杂志业务完成7.47亿份，下降5.1%；汇兑业务完成1639.6万笔，下降34.9%。

快递业务量完成635.23亿件，比上年增长25.3%。快递业务收入完成7497.82亿元，增长24.2%，快递业务收入占邮政行业业务收入的77.8%，提高1.4个百分点。

（六）城市客运。

年末全国拥有公共汽电车运营线路65730条，比上年增加5140条，运营线路总长度133.6万公里，增加13.7万公里。其中，拥有公交专用车道14951.7公里，增加2101.5公里；BRT线路长度6149.8公里。拥有轨道交通运营线路190条，增加19条，拥有轨道交通运营里程6172.2公里，增加877.1公里；其中，拥有地铁线路159条、5480.6公里，拥有轻轨线路6条、217.6公里。拥有城市客运轮渡运营航线88条，减少3条，拥有运营航线总长度397.9公里，增加21.3公里。

全年完成城市客运量1279.17亿人，比上年增长1.3%。其中，公共汽电车完成客运量691.76亿人，下降0.8%，其中BRT完成客运量17.47亿人，完成公共汽电车运营里程354.13亿公里，增长2.3%；轨道交通完成客运量238.78亿人，增长12.2%，完成运营车公里41.43亿车公里，增长17.5%；巡游出租汽车完成客运量347.89亿人，下降1.1%；客运轮渡完成客运量0.73亿人，下降9.0%。

四、交通固定资产投资

全年完成交通固定资产投资32451亿元，比上年增长3.1%。

（一）铁路。

全年完成铁路固定资产投资8029亿元。

（二）公路水路。

1. 公路。

全年完成公路建设投资21895亿元，比上年增长2.6%。其中，高速公路建设完成投资11504亿元，增长15.4%；普通国省道建设完成投资4924亿元，下降10.3%；农村公路建设完成投资4663亿元，下降6.5%。

2. 水路。

全年完成水运建设投资1137亿元，比上年下降4.4%。其中，内河建设完成投资614亿元，下降2.3%；沿海建设完成投资524亿元，下降6.8%。

3. 公路水路其他。

全年完成公路水路支持系统及其他建设投资420亿元。

（三）民航。

全年完成民航建设固定资产投资969.4亿元，比上年增长13.0%。

五、生产安全

全年未发生特别重大、重大铁路交通事故，铁路交通事故死亡人数比上年下降8.1%。

全年共发生运输船舶水上交通事故137件，下降27.5%，死亡失踪155人，下降34.6%，沉船46艘，下降44.6%。全国各级海上搜救中心共组织、协调搜救行动1922次；在我国搜救责任区内成功搜救1270艘中外遇险船舶，13875名中外遇险人员，搜救成功率96.3%。

公路水路交通运输建设领域全年共发生生产安全事故67起，比上年增长59.5%，死亡110人，增长71.9%，其中重大事故1起，死亡12人。未发生特大事故。

六、能源消耗

全年共监测公路水路运输企业123家。监测的城市公交企业每万人次单耗1.5吨标准煤，与上年持平，百车公里单耗38.1千克标准煤，下降8.6%；公路班线客运企业每千人公里单耗13.1千克标准煤，下降10.3%，百车公里单耗26.8千克标准煤，下降7.9%；公路专业货运企业每百吨公里单耗1.7千克标准煤，下降15.0%；远洋和沿海货运企业每千吨海里单耗4.8千克标准煤，增长17.1%；港口企业每万吨单耗2.1吨标准煤，下降8.7%。

七、科技与人才队伍建设

全年铁路行业获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖4项。

全年公路水路交通运输科研基础条件建设完成投资17亿余元。年末交通运输行业共有55个行业重点实验室，70个行业研发中心以及19个协同创新平台，比上年增加3个行业重点实验室、22个行业研发中心。6项科技成果获2019年度国家科学技术进步奖，其中特等奖1项，一等奖1项，二等奖4项。

全年获得 “全国交通技术能手”称号265人。

注释：

1．香港、澳门特别行政区及台湾省统计数据未包括在本公报内。

2．按照《国家公路网规划（2013-2030年）》，结合各省（区、市）路网调整情况，公报中国道、省道、县道、乡道、村道里程的统计口径作了部分调整。

3．按照《交通运输部办公厅关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》（交办运函[2018]2052号），2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证，货运车辆数相应同比下降。

4．公报中营业性旅客运输量为铁路、公路、水路、民航完成数，不包括城市客运量；营业性货物运输量为铁路、公路、水路、民航完成数，不包括管道数据。根据2019年道路货物运输量专项调查，对公路货物运输量统计口径进行了调整，数据与上年比按可比口径计算。自2019年起，对港口统计范围进行了调整，数据与上年比按可比口径计算。自2019年起，对公路水路交通固定资产投资统计口径进行了调整，数据与上年比按可比口径计算。

5．铁路运输数据为确报数据，其余数据为速报数据，国家铁路含国铁集团及其控股合资铁路。

6．民航运输数据为快报数据。

资料来源：

本公报数据来自交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局和中国国家铁路集团有限公司。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)