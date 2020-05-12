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交通运输发展稳中有进、稳中向好 基础设施网络加快完善

乔雪峰

2020年05月12日09:27  来源：人民网-财经频道
 

5月12日，交通运输部发布了《2019年交通运输行业发展统计公报》。过去一年来，交通运输行业落实中央经济工作会议决策部署和《政府工作报告》任务目标，聚焦交通脱贫攻坚、扩大有效投资、取消高速公路省界收费站、提高综合交通运输网络效率、降低物流成本等重点任务，主动作为、狠抓落实、攻坚克难，全力做好“六稳”工作，各项目标任务圆满完成，为推动经济社会平稳发展、全面建成小康社会提供了坚强的交通运输保障。

从《2019年交通运输行业发展统计公报》组组数据可以看出，交通运输经济延续近年来总体平稳、稳中有进、稳中向好的运行态势，主要指标保持增长势头，设施网络更加完善、交通装备更加先进、客运服务更加高效、货运结构更加优化、投资增长持续高位运行，为加快交通强国建设、实现高质量发展奠定了坚实基础。

交通基础设施网络加快完善

快速交通网持续加密。截至2019年年末，全国铁路营业里程达到13.9万公里，较上年年末增加0.8万公里，其中高速铁路营业里程增加0.6万公里。全国公路总里程501.25万公里、增加16.6万公里，其中高速公路里程增加0.7万公里。新增3个民用航空运输机场、4个定期航班通航城市。

普通干线网加快升级。2019年年末铁路复线率、电气化率较上年年末分别提高1和1.9个百分点，二级及以上公路里程同比增加2.4万公里，普通国省道高等级路面铺装率达到87%。三级及以上航道里程、沿海港口万吨级以上泊位数量分别增加357公里和69个。

基础服务网不断拓展。截至2019年年末，农村公路里程达420.05万公里，较上年末增加16.08万公里，其中县、乡、村道分别增加3.1万公里、2.4万公里和10.6万公里。

运输装备持续提档升级

更加大型化。截至2019年年末，大型载客汽车总客位数达1334.35万客位，占全部营业性载客汽车比重的66.6%，较上年年末提高1.5个百分点。载货汽车平均吨位数由上年年末的9.5吨位提高至12.5吨位，运输船舶平均净载重量每艘1952吨，较上年年末增长6.5%。

更加专业化。截至2019年年末，公路专用载货汽车吨位数达592.77万吨，较上年年末增长8.3%，牵引车、挂车车辆数分别增长12.7%和12.4%。油船净载重量达2771.12万吨、增长9.9%，集装箱箱位数达223.85万标箱、增长13.8%。

更加绿色化。截至2019年年末，全国拥有电动机车1.37万台，占全部铁路机车比重的63%，较上年年末提高1.7个百分点。城市公共汽电车中，绿色能源车辆占比80.6%，提高5.3个百分点。

便捷高效舒适出行方式较快发展

铁路、民航客运量实现较快增长。全年铁路完成客运量36.6亿人，较上年增长8.4%，占全社会营业性客运量比重达20.8%，较上年提高2个百分点，其中动车组客运量22.9亿人、增长14.1%，占铁路客运量比重超过62.6%。民航完成客运量6.6亿人、增长7.9%，占全社会营业性客运量比重由上年的3.4%提高至3.8%。

城市轨道交通客运量比重持续提高。全年轨道交通完成客运量238.78亿人，占城市客运总量18.7%、较上年提高1.8个百分点，其中36个中心城市轨道交通客运量占比达34.7%、提高3个百分点。

运输结构调整取得积极进展

货运结构不断优化。全年铁路完成货运量43.9亿吨，较上年增长9%，占全社会货运量比重达到9.5%、较上年提高1.5个百分点。公路完成货运量343.6亿吨、增长4.2%，增速较上年放缓3.1个百分点。水路完成货运量74.7亿吨、增长6.3%，占全社会货运量比重达到16.2%、提高2.3个百分点。

货物多式联运加快推进。全年全国港口完成集装箱铁水联运量516万标箱，较上年增长14.2%，占全国港口集装箱吞吐量2%、较上年提高0.2个百分点。

交通固定资产投资持续高位运行

交通运输行业多措并举稳投资，充分发挥车购税、港建费等专项资金带动作用，多渠道吸引社会资金，全力保障建设项目资金需求，推动交通固定资产投资继续保持高位运行，全年完成投资3.25万亿元，较上年增长3.1%。

分方式看，铁路完成投资8029亿元，与上年基本持平；公路水路完成投资2.35万亿元，增长3.8%，其中高速公路完成投资1.15万亿元、增长15.4%；民航完成投资969.4亿元，增长13%。北京大兴国际机场、京张高铁等一批重点工程正式投运，京雄高速公路推进顺利，“十三五”新改建农村公路100万公里任务目标提前完成。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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