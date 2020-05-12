统计局：4月份CPI同比涨幅回落至3.3% 环比下降0.9%

人民网北京5月12日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨3.3%，环比下降0.9%。1—4月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨4.5%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，4月份，国内新冠肺炎疫情防控向好的态势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复。

从同比看，CPI涨幅比上月回落1.0个百分点。其中，食品价格上涨14.8%，涨幅回落3.5个百分点，影响CPI上涨约2.98个百分点。非食品中，医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.2%和2.0%，交通和通信、衣着、居住价格分别下降4.9%、0.4%和0.3%。据测算，在4月份3.3%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.2个百分点，新涨价影响约为0.1个百分点。

从环比看，CPI降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，食品价格下降3.0%，降幅收窄0.8个百分点，影响CPI下降约0.70个百分点，是带动CPI继续下降的主要因素。非食品价格下降0.2%，降幅收窄0.2个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点。

各类商品及服务价格同比变动情况

4月份，食品烟酒类价格同比上涨11.3%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约3.39个百分点。食品中，畜肉类价格上涨66.7%，影响CPI上涨约2.97个百分点，其中猪肉价格上涨96.9%，影响CPI上涨约2.36个百分点；水产品价格上涨2.3%，影响CPI上涨约0.04个百分点；粮食价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；鲜果价格下降10.5%，影响CPI下降约0.21个百分点；鲜菜价格下降3.7%，影响CPI下降约0.10个百分点；蛋类价格下降2.7%，影响CPI下降约0.02个百分点。

其他七大类价格同比四涨三降。其中，其他用品和服务、医疗保健价格分别上涨4.8%和2.2%，教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨2.0%和0.1%；交通和通信、衣着、居住价格分别下降4.9%、0.4%和0.3%。

各类商品及服务价格环比变动情况

4月份，食品烟酒类价格环比下降2.1%，影响CPI下降约0.68个百分点。食品中，鲜菜价格下降8.0%，影响CPI下降约0.23个百分点；畜肉类价格下降5.5%，影响CPI下降约0.42个百分点，其中猪肉价格下降7.6%，影响CPI下降约0.38个百分点；鲜果价格下降2.2%，影响CPI下降约0.04个百分点；蛋类价格下降1.9%，影响CPI下降约0.01个百分点；粮食价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格环比一涨六降。其中，医疗保健价格上涨0.2%；交通和通信、居住、教育文化和娱乐价格分别下降1.2%、0.2%和0.2%，衣着、生活用品及服务、其他用品和服务价格均下降0.1%。

(责编：杨曦、孙阳)