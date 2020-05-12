统计局：4月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.1%

人民网北京5月12日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，4月份，受疫情和国际大宗商品价格持续下降等因素影响，国内工业品价格继续走低。从同比看，PPI下降3.1%，降幅比上月扩大1.6个百分点；从环比看，PPI下降1.3%，降幅比上月扩大0.3个百分点。1—4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.2%，工业生产者购进价格下降1.5%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降4.5%，降幅比上月扩大2.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.31个百分点。其中，采掘工业价格下降11.6%，原材料工业价格下降8.8%，加工工业价格下降2.2%。生活资料价格同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中，食品价格上涨3.7%，衣着价格下降0.6%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降1.7%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降11.4%，化工原料类价格下降9.3%，有色金属材料及电线类价格下降6.6%，黑色金属材料类价格下降1.7%；农副产品类价格上涨6.8%，建筑材料及非金属类价格上涨1.4%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降1.8%，降幅比上月扩大0.6个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.28个百分点。其中，采掘工业价格下降7.2%，原材料工业价格下降3.3%，加工工业价格下降0.7%。生活资料价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.03个百分点。其中，食品、一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%，衣着价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降7.4%，化工原料类价格下降2.9%，有色金属材料及电线类价格下降2.2%，黑色金属材料类价格下降1.0%。

(责编：杨曦、孙阳)