重磅！《国有金融资本管理条例（征求意见稿）》来了！

经济日报-中国经济网北京5月11日讯 （记者 董碧娟）5月11日，财政部发布通知，《国有金融资本管理条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见。赶紧一起来了解下吧！

出台背景是啥？

近年来，国有金融资本管理法治建设依然存在上位法缺失、规制层级较低、法律依据不充分、管理权威性不足等突出矛盾和问题。

为此，2017年召开的第五次全国金融工作会议要求“加快制定国有金融资本管理等法律法规规章”。

2018年6月，中共中央、国务院印发《关于完善国有金融资本管理的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确要求：“按照法定程序，加快制定国有金融资本管理条例。”

在推动《指导意见》贯彻落实过程中，各部门、各地方纷纷反映，完善国有金融资本管理需要“立法先行”，要加快《条例》立法进程。

因此，在当前形势下，对国有金融资本管理进行专门的立法规范，是贯彻党的十九大和全国金融工作会议精神的必然要求，是落实《指导意见》、夯实管理体制机制法律基础的迫切需要。

主要内容是啥？

《征求意见稿》坚持问题导向，聚焦制约国有金融资本管理的体制机制障碍，坚持“权由法授、权责法定”，明确出资人等相关方面职责，明晰委托代理关系，规范国有金融资本管理，规范国有金融机构运营等事项，实现依法依规管住管好用好、坚定不移做强做优做大国有金融资本的立法目标。

《征求意见稿》分为12章，共105条。分别为：

第一章总则（7条）。主要明确立法目的和依据、适用范围和定义、所有权权属、管理要求、管理原则、管理目标、资产保护等原则性问题。

第二章管理体制（10条）。主要明确出资人职责权属、履职原则、职责授权、基本内容、管理职责划分、委托管理、委托关系、国有金融机构权责、与其他部门职责关系以及人员管理。

第三章出资人与受托人职责（7条）。主要厘清相关各方职责边界，明确出资人主要职责和义务、受托范围、受托人管理、受托人权责确定、受托人权利和义务。

第四章国有金融机构（13条）。主要明确国有金融机构基本权利和义务，提出经营要求、公司治理、董事会、董事会成员、保护股东权利、利益相关者、信息披露、市场公平、决策管理、重大事项、财务报告等方面要求。

第五章资本布局（9条）。主要明确国有金融资本布局原则和目标、管理机制、设立权限、主业管理、层级管理、金融机构投资非金融企业、非金融企业投资金融机构、统计监测等事项。

第六章基础管理（9条）。主要规范基础管理工作，明确管理内容、清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、评估结果应用、转让和交易管理、转让和交易监管等事项。

第七章运营管理（13条）。重点从财政部门和受托人角度，通过加强财务管理、资本金管理、绩效考核、薪酬管理、聘用会计师事务所管理、高管人员管理、董事监事管理、股东代表权责等，防控风险，促进国有金融机构合规经营。

第八章收益管理（5条）。明确有关收入和支出纳入国有资本经营预算，并对国有资本经营预算的职责进行划分，同时明确了收入管理、支出管理、利润分配等方面的内容。

第九章风险防控（11条）。主要厘清管理主体与国有金融机构职责，从机构角度规范穿透管理、声誉风险管理、关联交易管理、境外业务管理、不良资产处置、风险处置、清算处置、处置权限等事项。

第十章监督管理（7条）。主要从人大监督、对出资人监督、对受托人监督、对国有金融机构监督、对中介机构监督、审计监督、社会监督等七方面，明确国有金融资本管理过程中的监督职责。

第十一章法律责任（9条）。主要明确处罚主体，相关各方需要承担的法律责任，以及处罚方式等。

第十二章附则（5条）。明确了《条例》的实施范围和要求、法规效力、生效日期等内容。

都有哪些亮点？

中国财政科学研究院金融研究中心副主任、研究员封北麟接受经济日报记者采访时表示：“此次《征求意见稿》基本延续了《指导意见》的核心精神和改革思路，但是在具体内容方面有了较多的细化扩充，更利于从操作层面强化指导性、规范性。”

“《征求意见稿》明确赋予了财政部门集中统一履行国有金融资本出资人职责、组织实施国有金融资本管理的权利，采取中央财政部门统一规制、地方财政部门组织实施管理的体制框架。”封北麟说，《征求意见稿》明确了金融管理部门对国有金融机构实施行业监管的职责、协同配合财政部门开展国有金融资本管理的“角色地位”，从法律层面上解决了金融管理部门与财政部门之间在国有金融资本管理中长期存在的“权责分散不清、多龙治水”的问题。

此外，在规范出资人履行职责原则方面，《征求意见稿》更加突出了市场化、法制化原则，由《指导意见》提出的“充分尊重企业法人财产权利”的提法转变为“不干预企业依法自主经营”。

封北麟表示，“总体看，《征求意见稿》总结归纳了近些年我国国有金融资本管理过程中存在的一些突出问题和规范做法，对于指导各级政府下一步推进国有金融资本管理改革提供了基本的法律依据和实施办法，有利于加快国有金融资本管理改革。”(经济日报记者董碧娟）

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