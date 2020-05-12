致敬“英雄” 全国324座万达广场同时点亮“它”

人民网北京5月12日电 （栗翘楚）在抗击疫情中，她们是“风暴眼”中的战士，在重症病房，她们抢救患者直到最后一刻……

2020年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了传统节日的节奏。危难时刻，42000多名医务工作者从全国各地紧急驰援湖北，成为阻击疫情的重要力量。

北京朝阳区万达广场

5月12日是109个国际护士节。值此节日，人民视频、人民网财经联合万达广场共同发起“致敬护士 点亮大屏”活动，5万条真挚祝福语在200多座城市的324座万达广场共同放映，以此向全国400余万白衣天使致以敬意。

宁波市余姚万达广场

山东营口鲅鱼圈万达广场

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(责编：栗翘楚、孙阳)