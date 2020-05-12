长租公寓行业首个企业标准出炉

近年来，长租公寓行业的室内空气污染问题引发多方关注，租住安全成为消费者最关心的问题之一。为打造绿色租住环境，并自觉接受公众监督，5月11日，蛋壳公寓发布企业标准《蛋壳公寓长租公寓室内空气污染控制标准》(标准编号：Q/DKBZ D001-2020，以下简称为标准)。标准规定了蛋壳公寓在房源控制与设计、材料选定、装饰装修、验收和维护全过程的室内空气污染控制要求。

据悉，本标准由蛋壳公寓与生态环境部中环联合认证中心(以下简称CEC)共同制定，并经中国建筑科学研究院、北京市房地产中介行业协会、北京建筑材料检验研究院、中国标准化研究院、北京港源装饰工程有限公司等各行业专家组成的专家组评审通过。该标准是第一个在企业标准信息公共服务平台上公示的企业标准。该企业标准在制定过程中借鉴了蛋壳公寓参编的深圳市质量协会制定的T/SZZX 006—2019《长租公寓室内装修污染控制技术》团体标准的经验，正式发布前已经在蛋壳公寓先行试行验证超过6个月。

北京市房地产中介行业协会秘书长赵庆祥、中国质量万里行副社长刘大平、CEC副总经理顾江源、CEC市场部部长于永淼、CEC高级工程师石颖、新华社中国经济信息社住房租赁首席分析师李倩倩、蛋壳公寓副总裁江强、蛋壳公寓副总裁何广静、蛋壳公寓质量管理部负责人李吉雨等嘉宾参加了本次企业标准发布会。

发布会现场

五大环节严格管控空气质量

《蛋壳公寓长租公寓室内空气污染控制标准》从房源控制与设计、材料的选定、装饰装修、验收和维护五个方面进行了制定。

在房源控制与设计阶段，蛋壳公寓需针对房源的状态，进行初步观察和监测，确保房屋原始状态的甲醛浓度符合蛋壳公寓的要求。为确保室内空气质量满足要求，长租公寓的装饰装修工程在设计阶段考虑整个房屋通风条件，保证每间房屋满足一定通风的要求，保证内部结构简洁易于通风。

在材料的选定上，蛋壳公寓制定了高于国家标准的严格的材料要求。针对装饰装修材料、家具板材、窗帘床品等布艺材料，定期进行抽检，严格执行企业标准的环保要求。例如：使用环保等级更好的“E0”级板材；使用当前业界公认的未检出甲醛的石塑地板；使用甲醛含量要求更严格的A类的布艺材料等。

在装饰装修上，工程的施工组织设计不仅要符合设计方案与施工工艺要求，且应选择符合产品质量、安全、环境等相关标准及本标准要求的材料。

在验收上，分为自检验收与外部抽检验收两种方式。自检验收由蛋壳公寓责任部门人员采用手持便携式精密甲醛测试仪对所有长租公寓的室内甲醛浓度进行 100%自检；外部抽检验收以自然月为周期，委托有资质的第三方检测机构进行检测。

在维护上，已验收未出租的房屋定期通风；已出租的长租公寓，责任部门对公共区域的卫生间、客厅与厨房提供定期保洁服务；清洁剂专区专用，不得混合使用。

自觉接受公众监督，蛋壳公寓成行业首家发布企业标准企业

绿色发展是中央确立的五大发展理念之一，品质租住是广大承租人的普遍需求，拥有一个绿色、安全的租住环境，成为了当下年轻消费者对美好生活向往的重要指标之一。

蛋壳公寓此次发布企业标准，旨在从源头解决长租公寓室内空气污染问题。高标准、严规范、系统化的企业标准，有利于企业加强自我约束，做绿色公寓的先行者。

CEC副总经理顾江源高度赞誉了《蛋壳公寓长租公寓室内空气污染控制标准》企业标准的制定，他认为，蛋壳公寓企业标准的发布，既符合中央关于环境安全的政策，又切实从百姓需求出发。同时强调企业标准不仅重在制定关键还要注重落实，落到实处才能有效。

CEC副总经理顾江源

北京市房地产中介行业协会秘书长赵庆祥用“新”、“准”、“全”三个字概括了本次企业标准的发布。赵庆祥认为，蛋壳公寓《长租公寓室内空气污染控制标准》企业标准，是第一个住房租赁行业正式发布的企业标准，具有重要的里程碑意义。对消费者来说，企业标准的发布能够提升对蛋壳产品的信任度与租客租住的满意度；对同行来说，企业标准的发布体现了蛋壳公寓作为行业龙头企业的社会责任感，发挥了行业引领作用；对管理部门来说，企业标准的发布为有关部门的监管工作提供了参考依据。

北京市房地产中介行业协会秘书长赵庆祥

对于蛋壳公寓在空气质量管控上的努力，中国质量万里行副社长刘大平给予了肯定：蛋壳公寓是国内发展较早的长租公寓品牌，蛋壳公寓联手CEC，制定出了更适合企业的高标准、严规范、系统化的企业标准，力求从源头解决长租公寓室内空气污染问题，加强自我约束，做绿色公寓的先行者。作为行业内第一家制定团标+企标的长租公寓，相信蛋壳公寓能在未来为消费者的租住质量带来更多的提升。

中国质量万里行副社长刘大平

新华社中国经济信息社分析师李倩倩认为，企业标准发布后，如何更好地落地执行更加重要。企业通过经营实践不断完善优化标准，以标准的提升推动产品品质和核心竞争力的提升，进而赢得品牌美誉度和市场认可度，将形成标准、产品和市场之间的良性循环。

新华社中国经济信息社分析师李倩倩

会上，蛋壳公寓副总裁江强详细阐述了蛋壳公寓《长租公寓室内空气污染控制标准》企业标准在房源控制与设计、材料的选定、装饰装修、验收和维护五个环节上的制定标准。

蛋壳公寓副总裁江强

去年4月，蛋壳公寓参与了深圳市质量协会制定的T/SZZX 006—2019《长租公寓室内装修污染控制技术》团体标准的制定。在发布企业标准后，蛋壳公寓成为行业首家在长租公寓室内空气污染控制方面既积极参与团标制定，又严格要求自身发布企业标准的企业。通过对房源控制与设计、材料的选定、装饰装修、验收和维护五个环节的管控，蛋壳公寓正在为租客打造一个安全、健康、舒适的室内居住环境，真正将“让租房变得简单和快乐”的企业使命落到实处，引领长租公寓的绿色、健康发展。

(责编：许维娜、夏晓伦)