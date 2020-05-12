原标题：董明珠快手带货3小时成交破3亿，售价1.2万的空气净化器卖出百台，老铁消费力刷新认知

5月10日晚上19点半,快手、格力联合中国企业家共同推出“让世界爱上中国造”格力专场,格力董事长兼总裁董明珠携快手主播二驴夫妇在快手首次直播带货。

最终本次活动累计观看人数超过1600万,最高同时在线100万人。3小时带货成交额破3.1亿,其中直播开卖半小时销售额就破1亿,100分钟破2亿。

董明珠此前透露,董明珠线上店 2019 年的格力电器销售额为3.5亿元。也就是说,快手3个小时的直播快赶上了董明珠网店去年一整年的业绩。

受快手卖货战绩影响,格力电器股价5月11日一早大涨3.7%,格力市值增加百亿。

相比此前董明珠带货首秀直播卡顿、卖货不足300件、成交22万元的成绩,此次快手卖货的成绩是一次巨大飞跃。

这也是快手电商首次大规模售卖高客单价的3C家电产品。其中正1.5匹品悦单冷定频空调半小时销量近7万,单品成交破1亿。售价1.2万元的新冠消毒空气净化器销量超100台,原价15899元的金贝高端空调快手补贴价8999元上架秒空,显示了快手老铁对于高客单价商品具有极强消费力。

面对喜人的卖货成果,原本重视线下渠道的董明珠也开始认可直播卖货的新形式。

之前董明珠曾在采访中表示,自己“还是不太认同带货”,仍会坚持线下,因为转到线上后会让格力五六十万线下门店的销售人员失业。

但在快手卖货成交破亿后,董明珠主动表示,“格力线下有3万多家经销商,我希望让他们线上线下结合起来。我算是开了一个头,替他们探路,逐步体验线上的感觉。”

董明珠表示,疫情改变了自己的思想,“我感觉这个活动就是人人参与进去了,无论是我的消费者,无论是我们制造商,还是我们的通道,三者相聚起来就是共赢,大家携手同行。我希望今天这样一个活动,不是我们一个结束,而是永远。”

值得一提的是,董明珠本次快手直播带货同样在格力珠海展厅进行,直播3小时全程流畅无卡顿。为保障此次直播,快手准备了5G网络专线、无线图传质量保障、移动网络QoS保障等多重预案,有力保障了本次直播的顺利进行。

今年以来,受疫情影响,直播电商是今年最引人注目的风口之一。疫情期间,线下商家纷纷转战线上寻求新销售渠道,直播成为品牌探索新零售的重要基础设施。

作为直播电商领域的头部平台,快手具有私域流量好、转化率高的优点,并吸引了大量线下商家。官方数据显示,快手已经帮助超过100万线下商家恢复生意。美邦、巴拉巴拉、尚品宅配、阿迪达斯等品牌都通过快手直播取得了不错成绩。

格力与快手的此次卖货合作,后续也势必会加速推动格力数万线下经销商探索线上线下融合发展的新路径。

此外,格力与快手的直播卖货合作,也是快手电商第一次与3C家电品牌做大规模卖货活动。今年3月开始,快手推出“超级品牌日”,吸引了李宁、美特斯邦威、阿迪达斯、完美日记、宝洁等品牌加入,品牌成为快手电商重要组成部分。

4月18日,快手超级品牌日举办了国际美妆专场,售卖后、雅诗兰黛、兰蔻等国际大牌美妆,单场销售总额破5亿,售价3000元的LP鱼子酱秒罄。4月19日,浙江最大阿迪达斯线下店快手超级品牌日单场销售额超1120万元。目前,快手超级品牌日前7场直播成交额达到6.2亿。

5月6日,快手官方宣布快手电商日活已经突破1亿,这显示了快手电商的巨大市场。作为日活超过3亿的国民级短视频平台,快手用户丰富多元,既有源头好物高性价比商品的需求,同样有品牌商品的需求。这为品牌进驻快手提供了巨大的市场红利。在格力之后,相信会有更多品牌加入快手。

快手电商也拥有了源头好物和品牌商品多元心智,源头好物极致性价比依然是快手电商的重要根基,在此基础上,向品牌迈进为用户提供了更丰富的选择,进一步拓展了商业边界。与格力等品牌的成功合作,也使得快手电商的品牌战略迈出了成功的第一步。

(责编：夏晓伦、毕磊)